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≡ "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43111
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
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- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14827
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
#1
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//Альжанова обвиняется в том, что в конце 2020 года похитила путем мошенничества премии, выданные сотрудникам ко Дню первого президента и Дню независимости РК.//

//Альжановой вменяют хищение путем мошенничества 769 780 тенге.//

день независимости и хищения с мошенничеством.
вещи неразделимые

///служебные записки от руководителей структурных подразделений и методических отделов о премировании особо отличившихся сотрудников//

чем же они так особо отличились, просто даже интересно.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
177
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 14:15
#2
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Цитата:
"В чем здесь мошенничество?"

Да ни в чем) просто 700к+ в карман себе положила) а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1247
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:02
#3
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Браво! Так врать это ещё уметь надо - коррупционеры выходят на новый уровень. Почему МинОбразования не потерпевшая сторона? Разве деньги были возвращены в бюджет?

Цитата:
lavprof:
а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)


Что значит "поделилась"? С ней в сговоре и под её руководством всё и делалось.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
177
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:09
#4
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Цитата:
Тот самый:
С ней в сговоре и под её руководством

я был о Зауре Ануарбековне лучшего мнения, эх...
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