Прогноз на 5 дней
пасмурно-1°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • В-ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43111
Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в Казахстане
Отправлено: 21.12.21 - 13:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Нацбанка отметили, что монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию "Обряды, национальные игры Казахстана".
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14827
Re: Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в...
Отправлено: 21.12.21 - 13:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждую неделю уже штампуют кругляшки
с разными картинками. как ширпотреб.
национальный банк называется.
раньше такие значками называли.
и киосках союзпечати продавали.
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
204
Re: Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в...
Отправлено: 21.12.21 - 14:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нафиг они вообще нужны, осядут в карманах коллекционеров. Какая польза от этого государству,если они не в обороте
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS