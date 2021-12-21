Отправлено: - 12:16

Дантист:

Хотя по моим наблюдениям ено пытаются извести на нет.

Цитата:Не только по вашим. Новый год не вписывается в политику декоммунизации, деколонизации и модернизированное рухнамой сознание. Поэтому и такое отношение стало у руководства города и области, которое прикрываясь коронавирусом, маскирует свой локдаун мозгов.Позорники, кинули этот пустой как головы некоторых, конус в виде ёлки... на оте...тесь... Вот и вся подготовка к самому любимому и массовому празднику. Город в грязи и темноте!Школы туда же... ни утренника, ни оформления. Вся внеклассная работа свелась к роликам учеников и родителей в инстаграм. Имея школьные дворы, площадки для линеек, как в 7 и 16 школах, можно же на улице установить ёлку, поздравить детей по классам.Ни кто пошевелиться лишний раз не хочет. Срамота...