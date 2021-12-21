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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43109
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае
Отправлено: 21.12.21 - 11:18
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Последняя в этом году ярмарка пройдет в ближайшую субботу, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте городского акимата. Как и предыдущие ярмарки, эта пройдет на территории Сити-центра в районе Казпочты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14823
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в...
Отправлено: 21.12.21 - 11:18
#1
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вопросы в такой теме всегда стандартные.
почем будут яйца
и будет ли ляжка самки конины
представлена в ассортименте.
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