Отправлено: - 13:36

Сабыр:

Но всё это,я считаю,потому что люди смотрят на руководство,начиная с директоров совхозов и выше,выше. Все воруют и никому ничего не надо. Вот наша теперь идиология.

Цитата:Точнее даже я бы не сказал. Очевидно же что это кратчайший путь в (запикано цензурой). Какая (запикано) тридцатка?