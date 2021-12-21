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≡ Замерзающего в степи мужчину спасли полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43109
Замерзающего в степи мужчину спасли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.12.21 - 10:29
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Родственники пропавшего рассказали, что 19 декабря двое жителей села Амангельды рано утром выехали на поиски лошадей верхом. Один из сельчан вечером вернулся. Второго не было почти сутки, телефон был отключен.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14823
Замерзающего в степи мужчину спасли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 21.12.21 - 10:29
#1
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///Он рассказал полицейским, что потерял ориентир и не знал, в каком направлении ехать./

интересно, какой ориентир у него был в степи?
и на чем выехали в степь искать полицейские?

[Исправлено: alex_60, 21.12.2021 - 10:31]
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