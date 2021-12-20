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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:51
#5161
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Цитата:
111:
О, сейчас засолим, потом конечно с удовольствием,

К Пиву, хорош, линёк... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:55
#5162
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Цитата:
КГСПС:
линя не чешуя, а, если можно так сказать, рыбья кожа. Осторожнее при чистке - очень скользкая

Сынок уже поигрался с ними, вся почти живая была, жена не знаю, чтоб он не игрался и не ращбрызгивал все вокруг, быстро как то их перерезала..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:56
#5163
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Цитата:
drakon:
Пиву, хорош, линёк.

Сушеный?
Блин, не умею сушить..
Раньше в деревне как то нормально выходило, сейчас уже не то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 21:06
#5164
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Вот ведь отличие какое, там нужно будет выпить на кладбище, либо пиво, хотя это редкость, а так водку..
Помянуть.
На могилке убираются, что у нас запрешено например.
Скамеечки там такие, конфетки и печеньки надо оставлять, стопку с водкой и хлебом...
Как то непонятно, что я и жена будем лежать на разных кладбищах..
Хотелось бы вмпсте конечно..
Но наши традиции..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 21:18
#5165
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Цитата:
abaika95:
Надеюсь колбасы из свинины

Ага, надейся :lol:

Цитата:
abaika95:
Канада за рашку рвет тельняшку Правда всеже живя в Канаде Никто в России жить не хочет и там за нее рвать разные части))

Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил. ;-)

Цитата:
abaika95:
Заметь это вопрос

Разглашение личных сведений 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 21:48
#5166
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Цитата:
maxsaf:
щас бы в России жил. ;-)

Если бы у меня не - получилось,
сейчас бы тоже в России - жил... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:16
#5167
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Цитата:
alex_60: навалил опять и пошел по помойкам опять. сами знаете кто.
Серый сегодня вроде как не отмечался ещё Цитата:
Маркс: Зачем тебе плед в теплотрассе?
Так я о тебе о тебе забочусь Ты же как-то пространно описал свои праздничные похожденияЦитата:
maxsaf:
Ага, надейся

Неужто из конины??
Цитата:
maxsaf:
Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил

О новые версии начались)
Но все же не повезло и ты живёшь в Канаде и в Россию не собираешься
Или Россия у нас такой отстойник для тех кого в нормальные страны не взяли? Типо ну блин чеж делать не в Казахстан же позорно возвращаться чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?)) Цитата:
maxsaf:
Разглашение личных сведений

Это там где про Костанай или про незнание украинских языков?Цитата:
drakon:
Если бы у меня не - получилось, сейчас бы тоже в России - жил

Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавали
Мне то ржачно а россияне могут
и обидются))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:22
#5168
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Цитата:
ablaika95:
и их в России используют САМИ РОССИЯНЕ


Что позволено Юпитеру, то не позволено быку!
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:28
#5169
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Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:38
#5170
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Цитата:
abaika95:
чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?))

Ну не знаю, про меня так не говорят :lol:

Цитата:
abaika95:
не в Казахстан же позорно возвращаться

Боже упаси :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:40
#5171
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Цитата:
abaika95:
Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавали Мне то ржачно а россияне могут и обидются))

А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:41
#5172
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А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 10:20
#5173
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название для халатов само то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 11:15
#5174
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а что,сегодня цирк не работает?
у коверных выходной похоже.
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