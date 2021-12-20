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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:51
Цитата:
К Пиву, хорош, линёк...
111:
О, сейчас засолим, потом конечно с удовольствием,
О, сейчас засолим, потом конечно с удовольствием,
К Пиву, хорош, линёк...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:55
Цитата:
Сынок уже поигрался с ними, вся почти живая была, жена не знаю, чтоб он не игрался и не ращбрызгивал все вокруг, быстро как то их перерезала..
КГСПС:
линя не чешуя, а, если можно так сказать, рыбья кожа. Осторожнее при чистке - очень скользкая
линя не чешуя, а, если можно так сказать, рыбья кожа. Осторожнее при чистке - очень скользкая
Сынок уже поигрался с ними, вся почти живая была, жена не знаю, чтоб он не игрался и не ращбрызгивал все вокруг, быстро как то их перерезала..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:56
Цитата:
Сушеный?
Блин, не умею сушить..
Раньше в деревне как то нормально выходило, сейчас уже не то..
drakon:
Пиву, хорош, линёк.
Пиву, хорош, линёк.
Сушеный?
Блин, не умею сушить..
Раньше в деревне как то нормально выходило, сейчас уже не то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 21:06
Вот ведь отличие какое, там нужно будет выпить на кладбище, либо пиво, хотя это редкость, а так водку..
Помянуть.
На могилке убираются, что у нас запрешено например.
Скамеечки там такие, конфетки и печеньки надо оставлять, стопку с водкой и хлебом...
Как то непонятно, что я и жена будем лежать на разных кладбищах..
Хотелось бы вмпсте конечно..
Но наши традиции..
Помянуть.
На могилке убираются, что у нас запрешено например.
Скамеечки там такие, конфетки и печеньки надо оставлять, стопку с водкой и хлебом...
Как то непонятно, что я и жена будем лежать на разных кладбищах..
Хотелось бы вмпсте конечно..
Но наши традиции..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 21:18
Цитата:
Ага, надейся
Цитата:
Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил.
Цитата:
Разглашение личных сведений
abaika95:
Надеюсь колбасы из свинины
Надеюсь колбасы из свинины
Ага, надейся
Цитата:
abaika95:
Канада за рашку рвет тельняшку Правда всеже живя в Канаде Никто в России жить не хочет и там за нее рвать разные части))
Канада за рашку рвет тельняшку Правда всеже живя в Канаде Никто в России жить не хочет и там за нее рвать разные части))
Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил.
Цитата:
abaika95:
Заметь это вопрос
Заметь это вопрос
Разглашение личных сведений
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 21:48
Цитата:
Если бы у меня не - получилось,
сейчас бы тоже в России - жил...
maxsaf:
щас бы в России жил.
щас бы в России жил.
Если бы у меня не - получилось,
сейчас бы тоже в России - жил...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:16
Цитата:
Неужто из конины??
Цитата:
О новые версии начались)
Но все же не повезло и ты живёшь в Канаде и в Россию не собираешься
Или Россия у нас такой отстойник для тех кого в нормальные страны не взяли? Типо ну блин чеж делать не в Казахстан же позорно возвращаться чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?)) Цитата:
Это там где про Костанай или про незнание украинских языков?Цитата:
Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавали
Мне то ржачно а россияне могут
и обидются))
alex_60: навалил опять и пошел по помойкам опять. сами знаете кто.Серый сегодня вроде как не отмечался ещё Цитата:
Маркс: Зачем тебе плед в теплотрассе?Так я о тебе о тебе забочусь Ты же как-то пространно описал свои праздничные похожденияЦитата:
maxsaf:
Ага, надейся
Ага, надейся
Неужто из конины??
Цитата:
maxsaf:
Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил
Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил
О новые версии начались)
Но все же не повезло и ты живёшь в Канаде и в Россию не собираешься
Или Россия у нас такой отстойник для тех кого в нормальные страны не взяли? Типо ну блин чеж делать не в Казахстан же позорно возвращаться чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?)) Цитата:
maxsaf:
Разглашение личных сведений
Разглашение личных сведений
Это там где про Костанай или про незнание украинских языков?Цитата:
drakon:
Если бы у меня не - получилось, сейчас бы тоже в России - жил
Если бы у меня не - получилось, сейчас бы тоже в России - жил
Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавали
Мне то ржачно а россияне могут
и обидются))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:22
Цитата:
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку!
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!
ablaika95:
и их в России используют САМИ РОССИЯНЕ
и их в России используют САМИ РОССИЯНЕ
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку!
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:28
Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:38
Цитата:
Ну не знаю, про меня так не говорят
Цитата:
Боже упаси
abaika95:
чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?))
чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?))
Ну не знаю, про меня так не говорят
Цитата:
abaika95:
не в Казахстан же позорно возвращаться
не в Казахстан же позорно возвращаться
Боже упаси
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:40
Цитата:
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен
abaika95:
Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавали Мне то ржачно а россияне могут и обидются))
Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавали Мне то ржачно а россияне могут и обидются))
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 23:41
А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 10:20
название для халатов само то.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 11:15
а что,сегодня цирк не работает?
у коверных выходной похоже.
у коверных выходной похоже.
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