Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...

Отправлено: - 20:05

Классно..

Теперь я каждые три месяца буду их покупать через Каспий магазин..

Потому что доставляют очень быстро и качественно и еще не было того, чтоб меня магазин Лексусов обманул..

А так же спасибо их курьерам!