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≡ С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2 раза быстрее
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43106
С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2 раза быстрее
Отправлено: 20.12.21 - 16:30
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В начале 2021 года автоконцерн Toyota Motors впервые осуществил доставку автомобилей марки Lexus в Казахстан по Новому Шелковому пути. За счет этого сроки поставки авто сократились в 2 раза – с 80 до 35 дней.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
781
Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...
Отправлено: 20.12.21 - 16:30
#1
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Тут одевать скоро нечего будет,а они про свои лексусы! Откройте китайскую границу! Почему контейнера стоят уже 5 месяцев!? И пожалуйста,давайте не будем про статус Казахстана,тошнит уже.
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
5
Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...
Отправлено: 20.12.21 - 17:59
#2
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Счастье то какое, пришло откуда и не думали. Теперь намного легче простым работягам жить будет, а то по три месяца все лексусы ждали. :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4971
Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...
Отправлено: 20.12.21 - 19:35
#3
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Что-то я не понял, кто слямзил мое фото на профиле???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7017
Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...
Отправлено: 20.12.21 - 20:05
#4
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Классно..
Теперь я каждые три месяца буду их покупать через Каспий магазин..
Потому что доставляют очень быстро и качественно и еще не было того, чтоб меня магазин Лексусов обманул..
А так же спасибо их курьерам!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
133
Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...
Отправлено: 20.12.21 - 20:10
#5
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Норм сроки. Вот Санта Фе пол года ждать
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Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
5
Re: С 2021 года автомобили Lexus доставляются в Казахстан в 2...
Отправлено: 21.12.21 - 04:31
#6
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Сменил фото. Плагиат не моё ;-)
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