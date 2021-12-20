Re: Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Костанайской...

Отправлено: - 03:50

На такое количество километров дорог очень мало единиц обслуживающей техники, и то не всегда на полную мощь работают,ну кто то с этого выгоду имеет. А в Костряковку ездил да та ещё дорожка.