В 1980-е все города и поселки Кустанайской области были в строительных кранах. Преображался, застраивался домами повышенной этажности Кустанай. Объекты жилья и соцкультбыта строились в основном по новым современным типовым проектам, в том числе серии 85, 86 - из кирпича, серии 125 - в панельном исполнении. Читать статью
В окружении Брежнева пронеслись слухи, что строптивый кустанайский лидер злоупотребляет расположением генсека. Тот уехал в Чехословакию и оттуда, вне телефонной досягаемости, сдал бывшего своего соратника.
alex_60: за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.
Ладно Серый Волк за тридевять земель находится и утверждал, что книжных магазинов в Костанае не осталось. Отмечали книжных магазинов минимуим 5 в районе центра.
В части касающейся бань, видать в ванне моешься, не владеешь информацией. Частных небольших сейчас очень много, из более менее покрупнее только недалеко от меня где проживаю два новых ввели в эксплуатацию за последние несколько лет - Рахат по Абая и по Гашека рядом с ЦОН.
Из тех когда еще студентом в прошлом веке посещал, которые были для массового пользования, частных не было. До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
Есть без сервиса, есть с сервисом, смотря какие цели.
Цитата:
Kairat stayer: До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
В крупных раньше были очереди, приобретал билет, подходишь спрашиваешь кто крайний или кто последний? Говорят условно номер 1025, а у защедшего 1130, ну и ждать нужно было минут 30-50. Сейчас практически очередей нет.
А. М. Бородин заявил ему: «Если вы прилетели за хлебом, то можете снова заводить моторы! Требуемых дополнительно миллионов пудов не дам, потому что это подорвет кормовую базу животноводства! А во-вторых, сколько же можно делать казахстанский миллиард за счет кустанайцев?» По словам самого Андрея Михайловича, высокий гость уламывал нашего первого, обещая вторую Золотую Звезду. «Я не за звезды работаю, страну кормить надо и не только хлебом, но и молоком, и маслом, и мясом!» - гремело в ответ.
Хоть одну фамилию за прошедшие 30 лет назовите, кто также бы ответил (делал)! Кто так "болел" за город/область? Никто! Ни один! Зато псевдопатритов за этот период период вылезло ...рова туча. И медали и грамоты непонятно за что и херои .... Все что ни делали - все в карманы шло... А город/область в упадке...во всех отношениях.
Вот ты даёш, ты уже точно как Серый Волк стал. Ты же помоложе его, ладно, он как ты отмечал курьером или дворником в научном городке Дубна работает. Без разрешения может зайти в кабинеты где ученые исследования всякие проводят, ТБ не соблюдает. Там же может и шарахнуть, мало не покажется, потом несколько дней отходит и здесь на форуме ему кажутся агенты, тролли и.т.д.
Что-то тут тараканы, живущие за плинтусом НГ, разбегались по веткам. Я конечно понимаю всякое, каждой твари по паре, плюрализьм... Но иногда и дихлофосом нужно хоть на кухне очищать.
У Млечина вышла работа о Брежневе и этой эпохе.
Нужно только учитывать, что Млечин много может найти для своих попс роликов, но он смотрит только со своей стороны, достаточно однобокой.
Хотя во многих местах говоит правильные слова и делает почти правильные выводы. Но в целом данный историовед маловероятно, что способен считать чуть больше, чем развешивать ярлыки. Да, слова там правильные. Но кроме всего плохого. В циферках получается совсем другая картина.
Страна стала в пятерке самых грамотных в мире. Образование было налажено при Брежневе. Города подобные Кустанаю, обустроились предприятиями - гигантами. Улицы домами. Город и сейчас на 75% построен при Брежневе. При нем было вложено в экономику и развитие больше, чем при всех предыдущих и последующих всех вместе взятых. Естественно эти вложения в долгосрочную экономику. Естественно, что самое эффективное - большое.
И конечно!!! Естественно. что мелки чмошники-шпики, всякие агентишки драные с кирзухой вместо головы, при форуме этой газеты очень постараются накакать свои кучки именно тут. Потому как построенное при Брежневе они АБСОЛЮТНО и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО даже покрасить не в состоянии. И не только покрасить, но и разворовать. Крадут крадут, у города построенное для жителей, детские сады крадут, объекты культуры. А оно все не кончается!
Ну и ещё рост населения в эпоху Брежнева был и не маленький.
Хотя кое-что погасло. Погасла ОТТЕПЛЬ. Есть отличный сериал Петра Тодоровского. Он так и называется "Оттепель" Там очень хорошо видно, что было потеряно. Рекомендую посмотеть.
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