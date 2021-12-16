Отправлено: - 00:21

Что-то тут тараканы, живущие за плинтусом НГ, разбегались по веткам.Я конечно понимаю всякое, каждой твари по паре, плюрализьм... Но иногда и дихлофосом нужно хоть на кухне очищать.У Млечина вышла работа о Брежневе и этой эпохе.Нужно только учитывать, что Млечин много может найти для своих попс роликов, но он смотрит только со своей стороны, достаточно однобокой.Хотя во многих местах говоит правильные слова и делает почти правильные выводы.Но в целом данный историовед маловероятно, что способен считать чуть больше, чем развешивать ярлыки.Да, слова там правильные.Но кроме всего плохого. В циферках получается совсем другая картина.Страна стала в пятерке самых грамотных в мире.Образование было налажено при Брежневе.Города подобные Кустанаю, обустроились предприятиями - гигантами.Улицы домами.Город и сейчас на 75% построен при Брежневе.При нем было вложено в экономику и развитие больше, чем при всех предыдущих и последующих всех вместе взятых.Естественно эти вложения в долгосрочную экономику.Естественно, что самое эффективное - большое.И конечно!!!Естественно. что мелки чмошники-шпики, всякие агентишки драные с кирзухой вместо головы, при форуме этой газеты очень постараются накакать свои кучки именно тут. Потому как построенное при Брежневе они АБСОЛЮТНО и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО даже покрасить не в состоянии.И не только покрасить, но и разворовать.Крадут крадут, у города построенное для жителей, детские сады крадут, объекты культуры. А оно все не кончается!Ну и ещё рост населения в эпоху Брежнева был и не маленький.Хотя кое-что погасло. Погасла ОТТЕПЛЬ. Есть отличный сериал Петра Тодоровского. Он так и называется "Оттепель" Там очень хорошо видно, что было потеряно. Рекомендую посмотеть.