Прогноз на 5 дней
пасмурно-5°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6.88 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43106
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 12:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внимание: данная статья не восхваляет один режим перед другим, это просто констатация фактов и мнение автора. Сегодня мы отмечаем 30 лет, от даты когда Казахская Советская Социалистическая Республика стала Независимой Республикой Казахстан. Не буду писать за всю страну, опишу то, что я видел своими глазами в городе где родился и проживаю.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14444
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:36
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Но всё это,я считаю,потому что люди смотрят на руководство,начиная с директоров совхозов и выше,выше. Все воруют и никому ничего не надо. Вот наша теперь идиология.

Точнее даже я бы не сказал. Очевидно же что это кратчайший путь в (запикано цензурой). Какая (запикано) тридцатка? :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
781
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:41
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Очевидно же что это кратчайший путь в

И самое страшное что ничего не поменять и не изменить. Пройдена точка не возврата. Ведь когда-то мы боготворили нуреке,думали начнем жить как люди.. Имея такой потенциал и так глупо всё.. И в каком мы там месте стали независимы? От кого и от чего? Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили. И ведь надо же умудриться.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14444
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:52
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили.

И это еще как-то умудрились отпраздновать :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11552
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 19:31
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И это еще как-то умудрились отпраздновать

Да ладно это ничего бывает ещё смешнее когда Россия сверхдержава празднует день независимости от Казахстана и остальных республик
А как выпускала нивы 70ых годов так и продолжает выпускать
Державность?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14817
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 19:47
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да туалеты так и не построили
за 3о лет. на автодорогах.
независимость от туалетов.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14817
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 19:52
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это еще как-то умудрились отпраздновать


так кымыз и сало конины мозги
нейтрализуют.видно же по халатам.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14444
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 22:16
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да туалеты так и не построили за 3о лет. на автодорогах. независимость от туалетов.

Была же фотка туалета, двери украли, кучи пооставляли)) не знают кому на баланс повесить :lol:

Цитата:
abaika95:
А как выпускала нивы 70ых годов так и продолжает выпускать Державность?

Любимая машина в Германии из за дешевизны в ремонте и отсутствия электроники ;-) :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11552
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 23:19
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да туалеты так и не построили за 3о лет. на автодорогах. независимость от туалетов.

А зачем если у всех машины нормальные? Долетают до городов где комфортные туалеты
Главное вот воду провести в поселки это да
Это надо раз советская власть не могла и не хотела
Чтобы потом не позорится со скрепами на речке белье полоская
Цитата:
alex_60:
нейтрализуют.видно же по халатам.

Халаты жене все испоганил на праздники? В сало и кымыз?)
Цитата:
maxsaf:
двери украли, кучи пооставляли)

Ну это наши
Русские М.
Цитата:
maxsaf:
Любимая машина в Германии из за дешевизны в ремонте и отсутствия электроники

Представлю
Немцы ее вместо велика детям берут
А в России семьи копят по 10 лет на нее))
Приоритеты
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14444
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 23:50
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну это наши Русские М.

Ну не знаю, новость была про Туркестан
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14444
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 23:51
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А в России семьи копят по 10 лет на нее)) Приоритеты

А вам сколько лет за чайник и микроволновку теперь рассчитываться? Первый в жизни кредит 8-)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
748
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 21.12.21 - 00:09
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Главное вот воду провести в поселки это да Это надо раз советская власть не могла и не хотела

Сначала выкопали советские водоводы.
Теперь сидим без воды, и советская власть виновата...
Моя жена родом из полностью уничтоженного нынешней властью посёлка.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS