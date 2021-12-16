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За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43106
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 12:05
Внимание: данная статья не восхваляет один режим перед другим, это просто констатация фактов и мнение автора. Сегодня мы отмечаем 30 лет, от даты когда Казахская Советская Социалистическая Республика стала Независимой Республикой Казахстан. Не буду писать за всю страну, опишу то, что я видел своими глазами в городе где родился и проживаю.
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За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:36
Цитата:
Точнее даже я бы не сказал. Очевидно же что это кратчайший путь в (запикано цензурой). Какая (запикано) тридцатка?
Сабыр:
Но всё это,я считаю,потому что люди смотрят на руководство,начиная с директоров совхозов и выше,выше. Все воруют и никому ничего не надо. Вот наша теперь идиология.
Но всё это,я считаю,потому что люди смотрят на руководство,начиная с директоров совхозов и выше,выше. Все воруют и никому ничего не надо. Вот наша теперь идиология.
Точнее даже я бы не сказал. Очевидно же что это кратчайший путь в (запикано цензурой). Какая (запикано) тридцатка?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 781
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:41
Цитата:
И самое страшное что ничего не поменять и не изменить. Пройдена точка не возврата. Ведь когда-то мы боготворили нуреке,думали начнем жить как люди.. Имея такой потенциал и так глупо всё.. И в каком мы там месте стали независимы? От кого и от чего? Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили. И ведь надо же умудриться.
maxsaf:
Очевидно же что это кратчайший путь в
Очевидно же что это кратчайший путь в
И самое страшное что ничего не поменять и не изменить. Пройдена точка не возврата. Ведь когда-то мы боготворили нуреке,думали начнем жить как люди.. Имея такой потенциал и так глупо всё.. И в каком мы там месте стали независимы? От кого и от чего? Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили. И ведь надо же умудриться.
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:52
Цитата:
И это еще как-то умудрились отпраздновать
Сабыр:
Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили.
Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили.
И это еще как-то умудрились отпраздновать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11552
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 19:31
Цитата:
Да ладно это ничего бывает ещё смешнее когда Россия сверхдержава празднует день независимости от Казахстана и остальных республик
А как выпускала нивы 70ых годов так и продолжает выпускать
Державность?
maxsaf:
И это еще как-то умудрились отпраздновать
И это еще как-то умудрились отпраздновать
Да ладно это ничего бывает ещё смешнее когда Россия сверхдержава празднует день независимости от Казахстана и остальных республик
А как выпускала нивы 70ых годов так и продолжает выпускать
Державность?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14817
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 19:47
да туалеты так и не построили
за 3о лет. на автодорогах.
независимость от туалетов.
за 3о лет. на автодорогах.
независимость от туалетов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14817
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 19:52
Цитата:
так кымыз и сало конины мозги
нейтрализуют.видно же по халатам.
maxsaf:
это еще как-то умудрились отпраздновать
это еще как-то умудрились отпраздновать
так кымыз и сало конины мозги
нейтрализуют.видно же по халатам.
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 22:16
Цитата:
Была же фотка туалета, двери украли, кучи пооставляли)) не знают кому на баланс повесить
Цитата:
Любимая машина в Германии из за дешевизны в ремонте и отсутствия электроники
alex_60:
да туалеты так и не построили за 3о лет. на автодорогах. независимость от туалетов.
да туалеты так и не построили за 3о лет. на автодорогах. независимость от туалетов.
Была же фотка туалета, двери украли, кучи пооставляли)) не знают кому на баланс повесить
Цитата:
abaika95:
А как выпускала нивы 70ых годов так и продолжает выпускать Державность?
А как выпускала нивы 70ых годов так и продолжает выпускать Державность?
Любимая машина в Германии из за дешевизны в ремонте и отсутствия электроники
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11552
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 23:19
Цитата:
А зачем если у всех машины нормальные? Долетают до городов где комфортные туалеты
Главное вот воду провести в поселки это да
Это надо раз советская власть не могла и не хотела
Чтобы потом не позорится со скрепами на речке белье полоская
Цитата:
Халаты жене все испоганил на праздники? В сало и кымыз?)
Цитата:
Ну это наши
Русские М.
Цитата:
Представлю
Немцы ее вместо велика детям берут
А в России семьи копят по 10 лет на нее))
Приоритеты
alex_60:
да туалеты так и не построили за 3о лет. на автодорогах. независимость от туалетов.
да туалеты так и не построили за 3о лет. на автодорогах. независимость от туалетов.
А зачем если у всех машины нормальные? Долетают до городов где комфортные туалеты
Главное вот воду провести в поселки это да
Это надо раз советская власть не могла и не хотела
Чтобы потом не позорится со скрепами на речке белье полоская
Цитата:
alex_60:
нейтрализуют.видно же по халатам.
нейтрализуют.видно же по халатам.
Халаты жене все испоганил на праздники? В сало и кымыз?)
Цитата:
maxsaf:
двери украли, кучи пооставляли)
двери украли, кучи пооставляли)
Ну это наши
Русские М.
Цитата:
maxsaf:
Любимая машина в Германии из за дешевизны в ремонте и отсутствия электроники
Любимая машина в Германии из за дешевизны в ремонте и отсутствия электроники
Представлю
Немцы ее вместо велика детям берут
А в России семьи копят по 10 лет на нее))
Приоритеты
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 23:50
Цитата:
Ну не знаю, новость была про Туркестан
abaika95:
Ну это наши Русские М.
Ну это наши Русские М.
Ну не знаю, новость была про Туркестан
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 23:51
Цитата:
А вам сколько лет за чайник и микроволновку теперь рассчитываться? Первый в жизни кредит
abaika95:
А в России семьи копят по 10 лет на нее)) Приоритеты
А в России семьи копят по 10 лет на нее)) Приоритеты
А вам сколько лет за чайник и микроволновку теперь рассчитываться? Первый в жизни кредит
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 748
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 21.12.21 - 00:09
Цитата:
Сначала выкопали советские водоводы.
Теперь сидим без воды, и советская власть виновата...
Моя жена родом из полностью уничтоженного нынешней властью посёлка.
abaika95:
Главное вот воду провести в поселки это да Это надо раз советская власть не могла и не хотела
Главное вот воду провести в поселки это да Это надо раз советская власть не могла и не хотела
Сначала выкопали советские водоводы.
Теперь сидим без воды, и советская власть виновата...
Моя жена родом из полностью уничтоженного нынешней властью посёлка.
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