Отправлено: - 23:16

alex_60: навалил опять и пошел по помойкам опять. сами знаете кто.

Маркс: Зачем тебе плед в теплотрассе?

maxsaf:

Ага, надейся

maxsaf:

Если б не получилось с Канадой - щас бы в России жил

maxsaf:

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drakon:

Если бы у меня не - получилось, сейчас бы тоже в России - жил

Цитата:Серый сегодня вроде как не отмечался ещё Цитата:Так я о тебе о тебе забочусь Ты же как-то пространно описал свои праздничные похожденияЦитата:Неужто из конины??Цитата:О новые версии начались)Но все же не повезло и ты живёшь в Канаде и в Россию не собираешьсяИли Россия у нас такой отстойник для тех кого в нормальные страны не взяли? Типо ну блин чеж делать не в Казахстан же позорно возвращаться чтобы все пальцем тыкали и говорили ааа понтов то понтов то было ?)) Цитата:Это там где про Костанай или про незнание украинских языков?Цитата:Блин ребят вы хотябы не так кучно это выдавалиМне то ржачно а россияне могути обидются))