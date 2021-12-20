Отправлено: - 19:37

111:

Видишь, какая то польза и от тебя бывает..

Цитата:ты так по французски витеевато что и не поймешь что ты хотел сказать.что польза от тебя только идет?так?сначало подумал что ты спасибо сказал, перечитал, оказалось совсем не так.