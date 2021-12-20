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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:18
Цитата:
Сходили на Гоголя 113, присмотрели два венка, как раз, матери жены и ее брату..
Видишь, какая то польза и от тебя бывает..
Завтра будем брать..
alex_60:
Сходили на Гоголя 113, присмотрели два венка, как раз, матери жены и ее брату..
Видишь, какая то польза и от тебя бывает..
Завтра будем брать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:34
правильно, смерть преступникам.
через расстрел.
чтобы неповадно было.
смуту нести.
[Исправлено: alex_60, 20.12.2021 - 19:40]
через расстрел.
чтобы неповадно было.
смуту нести.
[Исправлено: alex_60, 20.12.2021 - 19:40]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:37
Цитата:
ты так по французски витеевато что и не поймешь что ты хотел сказать.
что польза от тебя только идет?
так?
сначало подумал что ты спасибо сказал, перечитал, оказалось совсем не так.
111:
Видишь, какая то польза и от тебя бывает..
Видишь, какая то польза и от тебя бывает..
ты так по французски витеевато что и не поймешь что ты хотел сказать.
что польза от тебя только идет?
так?
сначало подумал что ты спасибо сказал, перечитал, оказалось совсем не так.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:39
навалил опять и пошел
по помойкам опять.
сами знаете кто.
по помойкам опять.
сами знаете кто.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:47
Цитата:
Спасибо.
Я же к этому только начал подводить, в пути шел за горячительным .
Сегодня небольшие поминки сделаем..
alex_60:
сначало подумал что ты спасибо
сначало подумал что ты спасибо
Спасибо.
Я же к этому только начал подводить, в пути шел за горячительным .
Сегодня небольшие поминки сделаем..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:05
Цитата:
не за что.
брал там не раз, когда родичи из Германии приезжали,тоже их туда возил. перед посещением усопших.
111:
Спасибо
Спасибо
не за что.
брал там не раз, когда родичи из Германии приезжали,тоже их туда возил. перед посещением усопших.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:12
Цитата:
Там продавщица понравилась, такая веселая, проходите, маски свои начала давать бесплатно, приходите еще, не забывайте..
Все так весело показала и рассказала..
Ага, конечно, будем приходить..
Только из за этого там будем брать..
alex_60:
брал там не раз, когда родичи из
брал там не раз, когда родичи из
Там продавщица понравилась, такая веселая, проходите, маски свои начала давать бесплатно, приходите еще, не забывайте..
Все так весело показала и рассказала..
Ага, конечно, будем приходить..
Только из за этого там будем брать..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:14
Цитата:
Зачем тебе плед в теплотрассе? Или близко к трубе не пускают? Напиши письмо Дедушке Морозу, что будешь хорошо себя вести, может над тобой хоть в Новогоднюю ночь сжалятся и пустят погреться.
abaika95:
Ещё впереди праздники ты хоть плед с собой возьми
Ещё впереди праздники ты хоть плед с собой возьми
Зачем тебе плед в теплотрассе? Или близко к трубе не пускают? Напиши письмо Дедушке Морозу, что будешь хорошо себя вести, может над тобой хоть в Новогоднюю ночь сжалятся и пустят погреться.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:21
Вчера Бульбаша дали деду, понравилось, а вот российский Континентъ нет..
Сейчас дадим Зеленую марку..
Сейчас дадим Зеленую марку..
(Уважаемые пользователи)
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- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23624
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:28
Цитата:
Лет 15 назад, в России, пил "Зелёную марку".
Такая Гадость, скажу тебе. Дела, отравить,
хотите, чтоле?...
111:
Сейчас дадим Зеленую марку..
Сейчас дадим Зеленую марку..
Лет 15 назад, в России, пил "Зелёную марку".
Такая Гадость, скажу тебе. Дела, отравить,
хотите, чтоле?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:34
Цитата:
Да, что то там отзывы не очень, но вот вроде дали, пьет..
Ну это после Ксяоми..
drakon:
Лет 15 назад, в России, пил "Зелёную марку". Такая Гадость, скажу тебе. Дела, отравить,
Лет 15 назад, в России, пил "Зелёную марку". Такая Гадость, скажу тебе. Дела, отравить,
Да, что то там отзывы не очень, но вот вроде дали, пьет..
Ну это после Ксяоми..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:37
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:45
Цитата:
Линь наша местная рыба, в Тоболе водится. Хороша хоть варёная, хоть жареная.
111:
Линь наша местная рыба, в Тоболе водится. Хороша хоть варёная, хоть жареная.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:47
Цитата:
О, сейчас засолим, потом конечно с удовольствием, я то не понял что за рыба, мне лишь бы не чистить чешую..
КГСПС:
Хороша хоть варёная, хоть жареная.
Хороша хоть варёная, хоть жареная.
О, сейчас засолим, потом конечно с удовольствием, я то не понял что за рыба, мне лишь бы не чистить чешую..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:51
Цитата:
У линя не чешуя, а, если можно так сказать, рыбья кожа. Осторожнее при чистке - очень скользкая.
111:
У линя не чешуя, а, если можно так сказать, рыбья кожа. Осторожнее при чистке - очень скользкая.
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