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≡ Минфин обещает упростить работу бизнеса с 2022 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43106
Минфин обещает упростить работу бизнеса с 2022 года
Отправлено: 20.12.21 - 20:41
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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев отметил, что сейчас мелкие предприниматели имеют несколько кассовых аппаратов, что существенно осложняет для них отчетность и удваивает время нахождения в магазине для клиентов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4971
Re: Минфин обещает упростить работу бизнеса с 2022 года
Отправлено: 20.12.21 - 20:41
#1
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Благодарим за ваши эксперименты, ваши нововведения, стометровки и прочая лабуда настолько упростили бизнес, что многие , в том числе и я решили бросить Сия затею ...
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