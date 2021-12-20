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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:18
#5146
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Цитата:
alex_60:

Сходили на Гоголя 113, присмотрели два венка, как раз, матери жены и ее брату..
Видишь, какая то польза и от тебя бывает..
Завтра будем брать..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:34
#5147
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правильно, смерть преступникам.
через расстрел.
чтобы неповадно было.
смуту нести.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2021 - 19:40]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:37
#5148
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Цитата:
111:
Видишь, какая то польза и от тебя бывает..


ты так по французски витеевато что и не поймешь что ты хотел сказать.
что польза от тебя только идет?
так?
сначало подумал что ты спасибо сказал, перечитал, оказалось совсем не так.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:39
#5149
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навалил опять и пошел
по помойкам опять.
сами знаете кто.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 19:47
#5150
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Цитата:
alex_60:
сначало подумал что ты спасибо

Спасибо.
Я же к этому только начал подводить, в пути шел за горячительным .
Сегодня небольшие поминки сделаем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14817
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:05
#5151
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Цитата:
111:
Спасибо


не за что.
брал там не раз, когда родичи из Германии приезжали,тоже их туда возил. перед посещением усопших.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:12
#5152
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Цитата:
alex_60:
брал там не раз, когда родичи из

Там продавщица понравилась, такая веселая, проходите, маски свои начала давать бесплатно, приходите еще, не забывайте..
Все так весело показала и рассказала..
Ага, конечно, будем приходить..
Только из за этого там будем брать..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:14
#5153
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Цитата:
abaika95:
Ещё впереди праздники ты хоть плед с собой возьми

Зачем тебе плед в теплотрассе? Или близко к трубе не пускают? Напиши письмо Дедушке Морозу, что будешь хорошо себя вести, может над тобой хоть в Новогоднюю ночь сжалятся и пустят погреться.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:21
#5154
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Вчера Бульбаша дали деду, понравилось, а вот российский Континентъ нет..
Сейчас дадим Зеленую марку..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23624
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:28
#5155
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Цитата:
111:
Сейчас дадим Зеленую марку..

Лет 15 назад, в России, пил "Зелёную марку".
Такая Гадость, скажу тебе. Дела, отравить,
хотите, чтоле?... :lol: :-(
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:34
#5156
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Цитата:
drakon:
Лет 15 назад, в России, пил "Зелёную марку". Такая Гадость, скажу тебе. Дела, отравить,

Да, что то там отзывы не очень, но вот вроде дали, пьет..
Ну это после Ксяоми..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:37
#5157
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Сегодня взяли какую то чудную рыбу, какой то линь..
Типа чешуя при жарке превращается в желе..

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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:45
#5158
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Цитата:
111:

Линь наша местная рыба, в Тоболе водится. Хороша хоть варёная, хоть жареная.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7016
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:47
#5159
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Цитата:
КГСПС:
Хороша хоть варёная, хоть жареная.

О, сейчас засолим, потом конечно с удовольствием, я то не понял что за рыба, мне лишь бы не чистить чешую..
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 20:51
#5160
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Цитата:
111:

У линя не чешуя, а, если можно так сказать, рыбья кожа. Осторожнее при чистке - очень скользкая.
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