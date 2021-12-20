Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43105
Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Костанайской области
Отправлено: 20.12.21 - 18:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 17 декабря на трассе «Екатеринбург-Алматы», возле села Бозбек. Автомобиль марки «Hyundai», в котором находилось три человека, вылетел в кювет. Двоим пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.
Читать новость

Driver39
§ Driver39
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.21
Сообщений:
3
Re: Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Костанайской...
Отправлено: 20.12.21 - 18:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то часто на костанайских трассах авто вылетают с дороги. Вовремя дороги не чистят и посыпают? Ямы да ухабы? Торопыги за рулём?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS