Тут смотря в чем именно был вопрос - в ДОСТАТОЧНОСТИ соблюдений для создания произведений или в необходимости соблюдений правил при их создании? Тем более что если речь о творчестве, то в каких-то моментах можно нарушить правила для того чтобы подчеркнуть ситуацию, характер или какой-то другой элемент. Например, в одном из романов Агаты Кристи, повествование идёт от лица убийцы, что нарушает правила детектива.
Хм.. Ну что тебе сказать.. Хочешь чтоб я тоже как напавшая икота на человека, талдычил одно и тоже? Зачем? Я тебе это уже не раз говорил, не нравлюсь, просто отвали.. Зачем же опять из пустого в порожнее?
тут на днях новость прошла. что в Семее в детском саду вот так воспитывают детей //На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей, представляющих советских солдат, толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами, после чего приводят его к начальнику и ставят на колени. Ребенок, играющий главного военного, кричит на «демонстранта» и бьет кулаком по столу. Потом приговоренный произносит пафосный монолог, после чего его «расстреливают» советские солдаты..//
оказалось это старая запись,видео было снято еще 3–4 года . помню было что то такое. «Тогда представители детского сада сообщили, что, организовывая такую сцену, они хотели лишь развить творческие способности дошколят», впоследствии с руководителями дошкольных организаций и директорами школ были проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных театральных экспериментов .
Маркс: Опять после праздника ночевал в теплотрассе,
Сочувствую Маркс Ещё впереди праздники ты хоть плед с собой возьми Цитата:
maxsaf: А я - любитель Колбасы. Плакай
Надеюсь колбасы из свинины с чесноком? По Х****и?) И че тут плакать тут радоваться надо что человек нац кухню свою признал Цитата:
Victor Yang: Я вот придумал обидное название для Казахстана и хотел бы его написать тут. Но опускаться до уровня абайки не буду.
Тоесть если бы я тут не написал про рашку и карлика ты бы свое изобретеное новое название Казахстана всеже выдал? Странно я вот сижу и не придумываю новые названия для России они и так уже существуют и их в России используют САМИ РОССИЯНЕ а ты сидишь зачем-то и думаешь чтобы обидное придумать про Казахстан наверно в душе лелея надежду что мне почему-то должно быть обидно из за этого)) Ты так просто свою обиду тут показал и доказал то что неофит хуже фанатика
Цитата:
maxsaf: Он конечно очередное дно пробил, тут спору нет. Видимо за Крым страдает больше самих крымчан
Канада за рашку рвет тельняшку Правда всеже живя в Канаде Никто в России жить не хочет и там за нее рвать разные части)) Удобно устроились украинцы
alex_60: тут на днях новость прошла. что в Семее в детском саду вот так воспитывают детей //На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей, представляющих советских солдат, толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами,
Да хорошая постановка и дети отыгрывают отлично Помню у нас что-то типо такого было про фашистов и партизан С игрушечными автоматиками Ппш и шмайсер К 9 мая Причем на роль фашиста взяли конечно мальчика арийско-славянской внешности а партизаном был азиат когда в казахстанской сценке оба мальчика одной нации Вот бы сейчас такое показать истерика бы у мамашек и Алекса стояла наверно)) Да как это так??? Малыш русский играет фашиста а партизан какой-то узбек Все же знают что было наоборот))) Межнац рознь!! Унижают!
Ну а сценка про 1986 вполне себе в духе времени Только драматизма многовато и пафоса мало Не то что в российских дет садах где дети в марше зигуют ой нет не зигуют просто кричат мы русские! gott mit uns!))
maxsaf: Ну поскольку я сторонник Дарвина, Докинза, Хоккинга - очень может быть. Заодно можно письмо в генпрокуратуру отправить, чтобы там рассмотрели возможность освобождения Божко по УДО. Свобода слова - палка о двух концах.
[/code] Ну тоесть Макс в теории ты не будешь обижен если сказать что все этнические украинцы которые по украински не говорят и конкретно не определились кто они украинцы или русские? перееховшие из Казахстана а конкретнее из Костаная в Канаду и проживающие в провинции Манитоба а конкретно рядом с городом Виннипег редкостные обьезьяны? (Заметь это вопрос)
alex_60: На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей, представляющих советских солдат, толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами, после чего приводят его к начальнику и ставят на колени.
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