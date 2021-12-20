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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14667
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 01:25
#5131
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Цитата:
достаточно ли, например, творческому человеку придерживаться неких правил, инструкций и методичек, чтобы создать гениальное или даже приличное произведение, фильм, книгу, репортаж.

Источник:


Тут смотря в чем именно был вопрос - в ДОСТАТОЧНОСТИ соблюдений для создания произведений или в необходимости соблюдений правил при их создании? Тем более что если речь о творчестве, то в каких-то моментах можно нарушить правила для того чтобы подчеркнуть ситуацию, характер или какой-то другой элемент.
Например, в одном из романов Агаты Кристи, повествование идёт от лица убийцы, что нарушает правила детектива.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7007
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 02:32
#5132
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Хм..
Ну что тебе сказать..
Хочешь чтоб я тоже как напавшая икота на человека, талдычил одно и тоже?
Зачем?
Я тебе это уже не раз говорил, не нравлюсь, просто отвали..
Зачем же опять из пустого в порожнее?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 07:28
#5133
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Цитата:
111:
Хм.. Ну что тебе сказать.. Хочешь чтоб я тоже как напавшая икота на человека, талдычил одно и тоже? Зачем?


ты чего?
сам с собою что ли?
или с чертиком?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 09:14
#5134
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Аблайка, ну-ка облай-ка!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7007
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 10:42
#5135
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Цитата:
alex_60:
сам с собою что ли?

Хм..
Да уж, чего это я..
Привиделось какое то насекомое и что я с ним говорю...
Наверно крыша поехала..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7007
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 11:02
#5136
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И зачем это тут..



Может надо понять, тех кто плачет?
А то вот уже и ремиксы пошли..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 11:13
#5137
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Бухай поменьше, а то белочка прискачет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7007
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 15:17
#5138
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Дедушка мороз с Москвы что подарил..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 16:03
#5139
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тут на днях новость прошла.
что в Семее в детском саду вот так воспитывают детей
//На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей,
представляющих советских солдат,
толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами,
после чего приводят его к начальнику и ставят на колени.
Ребенок, играющий главного военного,
кричит на «демонстранта» и бьет кулаком по столу.
Потом приговоренный произносит пафосный монолог,
после чего его «расстреливают» советские солдаты..//

оказалось это старая запись,видео было снято еще 3–4 года .
помню было что то такое.
«Тогда представители детского сада сообщили, что,
организовывая такую сцену, они хотели лишь развить
творческие способности дошколят»,
впоследствии с руководителями дошкольных организаций
и директорами школ были проведены разъяснительные беседы
о недопустимости подобных театральных экспериментов .
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
747
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 16:39
#5140
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А мне как раз вчера такое видео скинул знакомый из России.
Кидать сюда ссылку на ютуб, или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 16:55
#5141
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ну а что, пусть люди посмотрят.
чтобы не искать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 17:36
#5142
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Цитата:
Маркс: Опять после праздника ночевал в теплотрассе,

Сочувствую Маркс
Ещё впереди праздники ты хоть плед с собой возьми
Цитата:
maxsaf:
А я - любитель Колбасы. Плакай

Надеюсь колбасы из свинины с чесноком? По Х****и?) И че тут плакать тут радоваться надо что человек нац кухню свою признал
Цитата:
Victor Yang:
Я вот придумал обидное название для Казахстана и хотел бы его написать тут. Но опускаться до уровня абайки не буду.

Тоесть если бы я тут не написал про рашку и карлика ты бы свое изобретеное новое название Казахстана всеже выдал?
Странно я вот сижу и не придумываю новые названия для России они и так уже существуют и их в России используют САМИ РОССИЯНЕ а ты сидишь зачем-то и думаешь чтобы обидное придумать про Казахстан наверно в душе лелея надежду что мне почему-то должно быть обидно из за этого))
Ты так просто свою обиду тут показал и доказал то что неофит хуже фанатика


Цитата:
maxsaf:
Он конечно очередное дно пробил, тут спору нет. Видимо за Крым страдает больше самих крымчан :lol:

Канада за рашку рвет тельняшку
Правда всеже живя в Канаде
Никто в России жить не хочет и там за нее рвать разные части))
Удобно устроились украинцы
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 17:42
#5143
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Цитата:
alex_60:
тут на днях новость прошла. что в Семее в детском саду вот так воспитывают детей //На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей, представляющих советских солдат, толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами,

Да хорошая постановка и дети отыгрывают отлично
Помню у нас что-то типо такого было про фашистов и партизан
С игрушечными автоматиками Ппш и шмайсер
К 9 мая
Причем на роль фашиста взяли конечно мальчика арийско-славянской внешности а партизаном был азиат когда в казахстанской сценке оба мальчика одной нации
Вот бы сейчас такое показать истерика бы у мамашек и Алекса стояла наверно))
Да как это так??? Малыш русский играет фашиста а партизан какой-то узбек
Все же знают что было наоборот)))
Межнац рознь!! Унижают!

Ну а сценка про 1986 вполне себе в духе времени
Только драматизма многовато и пафоса мало
Не то что в российских дет садах где дети в марше зигуют ой нет не зигуют просто кричат мы русские! gott mit uns!))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 17:54
#5144
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Цитата:
maxsaf:
Ну поскольку я сторонник Дарвина, Докинза, Хоккинга - очень может быть. Заодно можно письмо в генпрокуратуру отправить, чтобы там рассмотрели возможность освобождения Божко по УДО. Свобода слова - палка о двух концах.

[/code]
Ну тоесть Макс в теории ты не будешь обижен если сказать что все этнические украинцы которые по украински не говорят и конкретно не определились кто они украинцы или русские? перееховшие из Казахстана а конкретнее из Костаная в Канаду и проживающие в провинции Манитоба а конкретно рядом с городом Виннипег редкостные обьезьяны? (Заметь это вопрос)

[Исправлено: abaika95, 20.12.2021 - 17:55]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
747
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 18:27
#5145
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Цитата:
alex_60: На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей, представляющих советских солдат, толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами, после чего приводят его к начальнику и ставят на колени.




[Исправлено: serg kost, 20.12.2021 - 18:29]
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