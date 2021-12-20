Отправлено: - 17:36

Маркс: Опять после праздника ночевал в теплотрассе,

maxsaf:

А я - любитель Колбасы. Плакай

Victor Yang:

Я вот придумал обидное название для Казахстана и хотел бы его написать тут. Но опускаться до уровня абайки не буду.

maxsaf:

Он конечно очередное дно пробил, тут спору нет. Видимо за Крым страдает больше самих крымчан Он конечно очередное дно пробил, тут спору нет. Видимо за Крым страдает больше самих крымчан

Цитата:Сочувствую МарксЕщё впереди праздники ты хоть плед с собой возьмиЦитата:Надеюсь колбасы из свинины с чесноком? По Х****и?) И че тут плакать тут радоваться надо что человек нац кухню свою призналЦитата:Тоесть если бы я тут не написал про рашку и карлика ты бы свое изобретеное новое название Казахстана всеже выдал?Странно я вот сижу и не придумываю новые названия для России они и так уже существуют и их в России используют САМИ РОССИЯНЕ а ты сидишь зачем-то и думаешь чтобы обидное придумать про Казахстан наверно в душе лелея надежду что мне почему-то должно быть обидно из за этого))Ты так просто свою обиду тут показал и доказал то что неофит хуже фанатикаЦитата:Канада за рашку рвет тельняшкуПравда всеже живя в КанадеНикто в России жить не хочет и там за нее рвать разные части))Удобно устроились украинцы