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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14667
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 01:25
#5131
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Цитата:
достаточно ли, например, творческому человеку придерживаться неких правил, инструкций и методичек, чтобы создать гениальное или даже приличное произведение, фильм, книгу, репортаж.

Источник:


Тут смотря в чем именно был вопрос - в ДОСТАТОЧНОСТИ соблюдений для создания произведений или в необходимости соблюдений правил при их создании? Тем более что если речь о творчестве, то в каких-то моментах можно нарушить правила для того чтобы подчеркнуть ситуацию, характер или какой-то другой элемент.
Например, в одном из романов Агаты Кристи, повествование идёт от лица убийцы, что нарушает правила детектива.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 02:32
#5132
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Хм..
Ну что тебе сказать..
Хочешь чтоб я тоже как напавшая икота на человека, талдычил одно и тоже?
Зачем?
Я тебе это уже не раз говорил, не нравлюсь, просто отвали..
Зачем же опять из пустого в порожнее?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 07:28
#5133
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Цитата:
111:
Хм.. Ну что тебе сказать.. Хочешь чтоб я тоже как напавшая икота на человека, талдычил одно и тоже? Зачем?


ты чего?
сам с собою что ли?
или с чертиком?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 09:14
#5134
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Аблайка, ну-ка облай-ка!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 10:42
#5135
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Цитата:
alex_60:
сам с собою что ли?

Хм..
Да уж, чего это я..
Привиделось какое то насекомое и что я с ним говорю...
Наверно крыша поехала..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 11:02
#5136
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И зачем это тут..



Может надо понять, тех кто плачет?
А то вот уже и ремиксы пошли..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 11:13
#5137
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Бухай поменьше, а то белочка прискачет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 15:17
#5138
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Дедушка мороз с Москвы что подарил..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 16:03
#5139
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тут на днях новость прошла.
что в Семее в детском саду вот так воспитывают детей
//На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей,
представляющих советских солдат,
толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами,
после чего приводят его к начальнику и ставят на колени.
Ребенок, играющий главного военного,
кричит на «демонстранта» и бьет кулаком по столу.
Потом приговоренный произносит пафосный монолог,
после чего его «расстреливают» советские солдаты..//

оказалось это старая запись,видео было снято еще 3–4 года .
помню было что то такое.
«Тогда представители детского сада сообщили, что,
организовывая такую сцену, они хотели лишь развить
творческие способности дошколят»,
впоследствии с руководителями дошкольных организаций
и директорами школ были проведены разъяснительные беседы
о недопустимости подобных театральных экспериментов .
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
746
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 16:39
#5140
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А мне как раз вчера такое видео скинул знакомый из России.
Кидать сюда ссылку на ютуб, или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 16:55
#5141
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ну а что, пусть люди посмотрят.
чтобы не искать.
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