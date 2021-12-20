Тут смотря в чем именно был вопрос - в ДОСТАТОЧНОСТИ соблюдений для создания произведений или в необходимости соблюдений правил при их создании? Тем более что если речь о творчестве, то в каких-то моментах можно нарушить правила для того чтобы подчеркнуть ситуацию, характер или какой-то другой элемент. Например, в одном из романов Агаты Кристи, повествование идёт от лица убийцы, что нарушает правила детектива.
Хм.. Ну что тебе сказать.. Хочешь чтоб я тоже как напавшая икота на человека, талдычил одно и тоже? Зачем? Я тебе это уже не раз говорил, не нравлюсь, просто отвали.. Зачем же опять из пустого в порожнее?
тут на днях новость прошла. что в Семее в детском саду вот так воспитывают детей //На появившихся в Сети кадрах видно, как двое детей, представляющих советских солдат, толкают раненого казахского студента игрушечными автоматами, после чего приводят его к начальнику и ставят на колени. Ребенок, играющий главного военного, кричит на «демонстранта» и бьет кулаком по столу. Потом приговоренный произносит пафосный монолог, после чего его «расстреливают» советские солдаты..//
оказалось это старая запись,видео было снято еще 3–4 года . помню было что то такое. «Тогда представители детского сада сообщили, что, организовывая такую сцену, они хотели лишь развить творческие способности дошколят», впоследствии с руководителями дошкольных организаций и директорами школ были проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных театральных экспериментов .
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