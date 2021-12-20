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≡ Ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43104
Ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 20.12.21 - 16:01
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Авария произошла сегодня, 20 декабря, примерно в 14.50, на ул. Маяковского, на пешеходном переходе между средней школой № 20 и магазином "Раузет". Состояние ребенка - ученика этой школы 2009 г. р. - не тяжелое, его увезла скорая помощь.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1388
Re: Ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 20.12.21 - 16:01
#1
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опасный там пешеходный переход, постоянно машины стоят по правой полосе от перекрестка до этого перехода вплотную, даже на фото видно
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