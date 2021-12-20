Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава

Отправлено: - 14:47

В наказание надо его вакцинировать сначала Казваком, а если выживет, тогда Пфайзером, контрольный. Это шутка. В принципе не такая уж у нас плохая ситуация в пандемию. Может и справлялся. Всё познаётся в сравнении. Будем пасматреть)))