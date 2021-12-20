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≡ Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43102
Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 09:45
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Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Алексея Цоя от должности министра здравоохранения. Напомним, Алексей Цой был назначен министром здравоохранения 25 июня 2020 года.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7983
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 09:45
#1
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Цитата:
в связи с переходом на другую службу

Главное, чтобы не в связи с переводом в изолятор или все же запахло жареным?
Профайл
S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
9
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 10:06
#2
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А отвечать за уничтожение здравоохранения так никто и не будет...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 10:47
#3
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Такие верные люди нужны..
Тем более одевать маски новорожденным, которые хотели без маски мамке титьку сосать, это нужно такое знание дела..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1417
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 11:51
#4
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Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти. Ф.Шиллер
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
780
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 12:34
#5
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Странно что пьяный гаишникам не попался ;-)
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
19
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 12:50
#6
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Пойдет вместе с ВОЗом кайлом махать в карьере. Лучше конечно их привить всеми шмурдяками и лечить по протоколу ими же придуманному.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
122
Re: Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 14:47
#7
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В наказание надо его вакцинировать сначала Казваком, а если выживет, тогда Пфайзером, контрольный. Это шутка. В принципе не такая уж у нас плохая ситуация в пандемию. Может и справлялся. Всё познаётся в сравнении. Будем пасматреть)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14809
Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Отправлено: 20.12.21 - 15:12
#8
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Цитата:
Ильяс:
Пойдет вместе с ВОЗом кайлом махать в карьере.


что хотели то сказать? ляпнуть просто?

Цитата:
Ильяс:
привить всеми шмурдяками


вы хоть знаете значение слова "шмурдяк" ?
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