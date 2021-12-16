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«Угля нет! Когда будет, не знаем»
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43102
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:04
Жители села Аксуатское в районе Беимбета Майлина замерзают и просят власти помочь с углем. Топливо доставляют на ближайшую к селу станцию Тобол, но пока приедешь к месту продажи, уголь уже заканчивается. Приходится рубить деревья на дрова. Причем по-настоящему сильных морозов этой зимой еще не было.
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Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:04
Помню в Ново-Ильиновке, себя лет с семи.
Но чтобы у нас, дома, небыло угля, не - помню...
Но чтобы у нас, дома, небыло угля, не - помню...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 197
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:16
ну что тут скажешь. Главное район переименовали, это должно помочь в борьбе с холодом. И почувствовать гордость от независимости.
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:19
Цитата:
Я горжусь, своими Земляками.
Живут без угля и не - мёрзнут...
рихард:
И почувствовать гордость от независимости.
И почувствовать гордость от независимости.
Я горжусь, своими Земляками.
Живут без угля и не - мёрзнут...
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 17.12.21 - 14:20
Шпалы, на ЖД путях, там какие?
Бетонные или деревянные?...
Бетонные или деревянные?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1387
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:10
отчаянные люди, в нашем климате надо заготавливать топливо сразу после окончания отопительного сезона и в идеале иметь НЗ хотя бы на месяц
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:19
Цитата:
Но что-то пошло не так.
рихард:
Главное район переименовали, это должно помочь в борьбе с холодом. И почувствовать гордость от независимости.
Главное район переименовали, это должно помочь в борьбе с холодом. И почувствовать гордость от независимости.
Но что-то пошло не так.
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:29
В пяти минутах езды от меня - площадка, куда свозят ветром поваленные или просто спиленные деревья. Листья и ветки на перегной, остальное на дрова, бери - не хочу, бесплатно. А у меня камин, классная тема, очень помогает на отоплении сэкономить и приятно посидеть рядом, когда дрова потрескивают. Я летом привез 5 тележек, обычно этого на весь год хватает. Вчера проезжал мимо - куча деревьев еще больше выросла. Никому нафик не надо, и мне не надо - складывать дрова больше некуда.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7006
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:34
Да есть там уголь, по 11 тысяч покупают..
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:44
Цитата:
Марик, где это - там?...
111:
Да есть там уголь, по 11 тысяч покупают..
Да есть там уголь, по 11 тысяч покупают..
Марик, где это - там?...
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 122
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 15:01
Покупать, конечно, раньше надо. А накладки по цене всегда есть. Сам тупик с Кара-Жарой килишует. Мурат там своих водил пропихивает, которые берут за извоз больше. Трактористу штуку дай. Оплату берут только налом. Значит что-то скрывают. КПКО не дают. Ньюансов много. Да и уголь в этом году не такого качества, много породы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7006
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 15:31
Цитата:
В Нагорном недавно были, тот вообще на отшибе тарановского района
drakon:
Марик, где это - там?...
Марик, где это - там?...
В Нагорном недавно были, тот вообще на отшибе тарановского района
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