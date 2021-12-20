Прогноз на 5 дней
пасмурно-4°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Раскрыли 50 убийств и две ОПГ - Итоги работы с начала 2021 года подвели в ДП Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43102
Раскрыли 50 убийств и две ОПГ - Итоги работы с начала 2021 года подвели в ДП Костанайской области
Отправлено: 20.12.21 - 14:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень преступности в регионе снижается шестой год подряд - об этом заявил и. о. начальника департамента полиции Костанайской области Кайрат ДЮСЕМБЕКОВ на брифинге в РСК, посвященном итогам работы ведомства за 11 месяцев 2021 года.
Читать новость

A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
17
Re: Раскрыли 50 убийств и две ОПГ - Итоги работы с начала 2021...
Отправлено: 20.12.21 - 14:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так куда же делся Аймагамбетов Бекет? Достаточно долгое время уже отсутствует
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS