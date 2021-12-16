Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»

Отправлено: - 14:29

В пяти минутах езды от меня - площадка, куда свозят ветром поваленные или просто спиленные деревья. Листья и ветки на перегной, остальное на дрова, бери - не хочу, бесплатно. А у меня камин, классная тема, очень помогает на отоплении сэкономить и приятно посидеть рядом, когда дрова потрескивают. Я летом привез 5 тележек, обычно этого на весь год хватает. Вчера проезжал мимо - куча деревьев еще больше выросла. Никому нафик не надо, и мне не надо - складывать дрова больше некуда.