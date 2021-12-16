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≡ «Угля нет! Когда будет, не знаем»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43102
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:04
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Жители села Аксуатское в районе Беимбета Майлина замерзают и просят власти помочь с углем. Топливо доставляют на ближайшую к селу станцию Тобол, но пока приедешь к месту продажи, уголь уже заканчивается. Приходится рубить деревья на дрова. Причем по-настоящему сильных морозов этой зимой еще не было.


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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23622
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:04
#1
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Помню в Ново-Ильиновке, себя лет с семи.
Но чтобы у нас, дома, небыло угля, не - помню... 8-) :-o
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
197
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:16
#2
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ну что тут скажешь. Главное район переименовали, это должно помочь в борьбе с холодом. И почувствовать гордость от независимости.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23622
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 16.12.21 - 14:19
#3
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Цитата:
рихард:
И почувствовать гордость от независимости.

Я горжусь, своими Земляками.
Живут без угля и не - мёрзнут... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23622
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 17.12.21 - 14:20
#4
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Шпалы, на ЖД путях, там какие?
Бетонные или деревянные?... :lol: ;-)
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1387
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:10
#5
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отчаянные люди, в нашем климате надо заготавливать топливо сразу после окончания отопительного сезона и в идеале иметь НЗ хотя бы на месяц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14438
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:19
#6
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Цитата:
рихард:
Главное район переименовали, это должно помочь в борьбе с холодом. И почувствовать гордость от независимости.

Но что-то пошло не так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14438
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:29
#7
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В пяти минутах езды от меня - площадка, куда свозят ветром поваленные или просто спиленные деревья. Листья и ветки на перегной, остальное на дрова, бери - не хочу, бесплатно. А у меня камин, классная тема, очень помогает на отоплении сэкономить и приятно посидеть рядом, когда дрова потрескивают. Я летом привез 5 тележек, обычно этого на весь год хватает. Вчера проезжал мимо - куча деревьев еще больше выросла. Никому нафик не надо, и мне не надо - складывать дрова больше некуда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:34
#8
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Да есть там уголь, по 11 тысяч покупают..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23622
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 14:44
#9
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Цитата:
111:
Да есть там уголь, по 11 тысяч покупают..

Марик, где это - там?... :lol: ;-)
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
122
Re: «Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 15:01
#10
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Покупать, конечно, раньше надо. А накладки по цене всегда есть. Сам тупик с Кара-Жарой килишует. Мурат там своих водил пропихивает, которые берут за извоз больше. Трактористу штуку дай. Оплату берут только налом. Значит что-то скрывают. КПКО не дают. Ньюансов много. Да и уголь в этом году не такого качества, много породы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7006
«Угля нет! Когда будет, не знаем»
Отправлено: 20.12.21 - 15:31
#11
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Цитата:
drakon:
Марик, где это - там?...

В Нагорном недавно были, тот вообще на отшибе тарановского района
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