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≡ За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43101
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 12:05
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Внимание: данная статья не восхваляет один режим перед другим, это просто констатация фактов и мнение автора. Сегодня мы отмечаем 30 лет, от даты когда Казахская Советская Социалистическая Республика стала Независимой Республикой Казахстан. Не буду писать за всю страну, опишу то, что я видел своими глазами в городе где родился и проживаю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14435
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:36
#15
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Цитата:
Сабыр:
Но всё это,я считаю,потому что люди смотрят на руководство,начиная с директоров совхозов и выше,выше. Все воруют и никому ничего не надо. Вот наша теперь идиология.

Точнее даже я бы не сказал. Очевидно же что это кратчайший путь в (запикано цензурой). Какая (запикано) тридцатка? :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
780
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 20.12.21 - 13:41
#16
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Цитата:
maxsaf:
Очевидно же что это кратчайший путь в

И самое страшное что ничего не поменять и не изменить. Пройдена точка не возврата. Ведь когда-то мы боготворили нуреке,думали начнем жить как люди.. Имея такой потенциал и так глупо всё.. И в каком мы там месте стали независимы? От кого и от чего? Сами даже валенки не можем сделать. Всё развалили. И ведь надо же умудриться.
Профайл
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