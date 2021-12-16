За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 12:05
Внимание: данная статья не восхваляет один режим перед другим, это просто констатация фактов и мнение автора. Сегодня мы отмечаем 30 лет, от даты когда Казахская Советская Социалистическая Республика стала Независимой Республикой Казахстан. Не буду писать за всю страну, опишу то, что я видел своими глазами в городе где родился и проживаю. Читать новость
Не так давно, встречал я подругу на вокзале, так сошедшие пассажиры поезда не захотели садиться на маршрутный автобус и все вызвали такси и уехали с вокзала на легковых авто. А автобус как пришел пустой, так и свалил тоже пустой. По этой причине в Рудном отменили 13 и 14 маршруты, а остальные стали реже ходить, потому что желающих ездить на этих старых отживший свой век у себя в Германии автобусах , поубавилось. Даже студенты и школьники ездят на такси, мамаши утром детишек везут на такси. На приложении индрайвере, лента пестрит заявками прокатиться с ветерком. Соседи мои, работавшие на предприятиях, стали таксистами. Регулярные плакания что совсем худо и денег не хватает, загубили страну и прочие стоны на фоне одних крутых иномарок на дороге и возле ресторанов, говорят об обратном. Хотя, если признаться лично мне, жить стало весело, но трудно...
то я родился на 100-летие Кустаная, за что мне вручили медаль)
И я такой же... давай медалями хвастаться? Вот моя. В детстве хотел просверлить отверстие ручным коловоротом... не получилось.
Цитата:
а вместо недостроя новой секции СХИ теперь поликлиника №4.
Не так. Должны были мединститут построить, не вышло. Мы на том месте всё детство лазили, там такое поле было, где мы весной проваливались по уши в снег, набирали полные сапоги воды, сушились в подъезде на батарее... но все равно получали 3,14...лей. )
Уже не ваш земляк: Я как-то маме показал снимок со спутника, что осталось на КЖБИ от её родного силикатного, она там 25 лет отработала. Она заплакала...
Не плакать надо было а радоваться! Пушонка с её силикатного по всему КЖБИ разлеталось.Люди до сих пор вспоминают с ужасом что происходило в те времена. На Ворошилова 9 на балконе бельё сушить было не возможно. Бельё с синими пятнами от пушонки носили в горисполком и кидали в приёмной первого секретаря А про ароматы вообще молчу.
Нурлыкунша Ономастовна, прежде более известная как вэчекушка, смело из горла отхлебнула Боярышника и понеслась неистово воевать в местный форум! Пушонка, люди, кони, ворошиловы, секретари горисполкомов, всё смешалось в дивном облаке!
Если что там на Ворошилова родственники моей бабушки через седьмое колено получили двухкомнатную квартиру, в тех домах на Ворошилова, что сразу за 55 магазином торцом на Ворошилова выходили своими радостного цвета новыми балконами. Мы туда ездили несколько раз в гости и бегали детьми по дворам новёхоньких свежих пятиэтажек, построенных из качественного силикатного кирпича, как и почти весь город, и не один город, благодаря этому КЖБИ строился.
Новую просторную квартиру они получить были очень рады. Деревья и кусты во дворах помню, зелёные. Бесились, валялись. Пушёнки нурлыкунской почему-то не видели, ни на листьях, ни на земле, как и самих нурлыкунов не видели.
Но приезжим нурлыкунам это не важно. Это чужой для них город. Вражеский. И всё что в нем построено вредное, враждебное, из вредной Пушонки нуно снести как Аркалык.
Вопрошаю в воздух. Где это ты видела пушонку?! Там до начала 80-х годов она лежала под крышей, а уж потом сделали баки для хранения, как на элеваторах. И не надо мне рассказывать про КЖБИ, про конкретно комбинат - я там каждый уголок излазил в детстве!Хочешь, расскажу, где какой цех был? И директор Громченко очень старался озеленить комбинат, везде сажали тополя, сосны и кустарники живой изгороди. ПыСы. Для альтернативно одарённых - от пушонки бывают серые, но никак не синие пятна. А вот ты точно синяя.
Бандитская приватизация,это я про автовокзал и городское автобусное движение и не местные акимы,да пр гитаристы. А самая гл что мы утратили-это идиология. Каждый хочет хапнуть,урвать,а потом барыбер. Но всё это,я считаю,потому что люди смотрят на руководство,начиная с директоров совхозов и выше,выше. Все воруют и никому ничего не надо. Вот наша теперь идиология.
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