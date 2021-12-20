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≡ Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя легализовать убийство бездомных животных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43101
Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя легализовать убийство бездомных животных
Отправлено: 20.12.21 - 10:49
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Звезда французского кино Брижит Бардо написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью 24.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7003
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 10:49
#1
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Совсем у нее крыша поехала что ли..
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
203
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 11:20
#2
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Этой Бардо заняться нечем что-ли? Может закон и не идеальный,но лучше у себя разбирайтесь зачем лезть в чужой огород
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2323
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 11:56
#3
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Сразу бы сказала, что убивать коней чтобы их съесть это негуманно, а то издалека начали с собачек :))
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14667
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 12:03
#4
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Цитата:
"отлов, временное содержание и умерщвление", упомянутая в Проект восемь раз даёт понять,

Источник:

Статью записывали с помощью голосового помощника?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2770
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 12:06
#5
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Идеально прониклась идеей защиты братьев меньших во всём мире. Даже досконально анализирует законы таких азиатских стран, как Казахстан.
Энергична, а ведь уже далеко не молода!
Есть ещё идейные люди на Земле!
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
16
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 12:06
#6
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наши граждане умело используют авторитет Бардо. Ведь лучше будет если об этом скажет актриса
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4969
Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя легализовать убийство бездомных животных
Отправлено: 20.12.21 - 12:14
#7
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Человек с большим сердцем, не то что другие
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7003
Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя легализовать убийство бездомных животных
Отправлено: 20.12.21 - 12:37
#8
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Тут же понятно, что ее задобрят наши..
Поднесут ей то то и то то, и она как и Николас сфотается в казахских одеждах, получив некоторую сумму с хорошими нулями и восхвалив нашего Елбасы..
Ойропейцы такие предсказуемые..
Просто нищета порождает их иждивенчество у тех, у кого есть деньги..
Бизнес так сказать..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
581
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 13:07
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Сразу бы сказала, что убивать коней чтобы их съесть это негуманно, а то издалека начали с собачек :))


Так и нам жалко лягушек которых поедают французы.Наверное надо написать письмо Брижит Бардо в защиту этих земноводных. Чтобы предотвратить истребление земноводных на законодательном уровне запретить отлавливать лягушек и вообще развить специальное добровольное движение по защите лягушек,
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