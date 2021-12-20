Отправлено: - 13:07

юля елиссева:

Сразу бы сказала, что убивать коней чтобы их съесть это негуманно, а то издалека начали с собачек :))

Цитата:Так и нам жалко лягушек которых поедают французы.Наверное надо написать письмо Брижит Бардо в защиту этих земноводных. Чтобы предотвратить истребление земноводных на законодательном уровне запретить отлавливать лягушек и вообще развить специальное добровольное движение по защите лягушек,