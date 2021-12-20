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≡ Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя легализовать убийство бездомных животных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43101
Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя легализовать убийство бездомных животных
Отправлено: 20.12.21 - 10:49
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Звезда французского кино Брижит Бардо написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью 24.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6999
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 10:49
#1
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Совсем у нее крыша поехала что ли..
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
203
Re: Брижит Бардо в третий раз обратилась к Токаеву: Нельзя...
Отправлено: 20.12.21 - 11:20
#2
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Этой Бардо заняться нечем что-ли? Может закон и не идеальный,но лучше у себя разбирайтесь зачем лезть в чужой огород
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