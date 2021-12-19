Отправлено: - 14:47

lavprof:

тут должен написать Vit, что процветаем, ведь каждый может позволить себе телевизор раз в месяц, любой разнорабочий с минимальной ЗП может раз в 3 месяца летать в Египет, и

Цитата:да согласен, что то молчит.и абайку95 из конуры не выпускают похоже, это же его тема.всеонвретянежилвсссрнознаюкактамбылоплохоасейчасцветемипахнем.