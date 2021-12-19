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Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны завершить в 2022 году
Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны завершить в 2022 году
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