Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны завершить в 2022 году

Отправлено: - 10:12

Есть магистральные сети, где, как правило, проложены трубы больших диаметров. А есть распределительные сети, где укладывают трубы средних диаметров. Они предназначены для доставки воды по микрорайонам и кварталам. А дальше - внутридомовые сети для доставки воды в квартиры по трубам мелких диаметров.