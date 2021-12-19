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≡ Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны завершить в 2022 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43101
Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны завершить в 2022 году
Отправлено: 19.12.21 - 15:00
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Средства предусмотрены в бюджете следующего года. В нем на эти цели заложено 12,1 млрд тенге, из которых большая часть – 10,4 млрд тенге – являются трансфертами республиканского бюджета.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
537
Re: Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны...
Отправлено: 19.12.21 - 15:00
#1
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"обустройство распределительных сетей и сооружений" - это что такое ?
Профайл
S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
9
Проекты по водоснабжению 14 сел Костанайской области должны завершить в 2022 году
Отправлено: 20.12.21 - 10:12
#2
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Есть магистральные сети, где, как правило, проложены трубы больших диаметров. А есть распределительные сети, где укладывают трубы средних диаметров. Они предназначены для доставки воды по микрорайонам и кварталам. А дальше - внутридомовые сети для доставки воды в квартиры по трубам мелких диаметров.
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