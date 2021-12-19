Отправлено: - 20:43

Уже не ваш земляк:

потакаете ли вы вот таким высказываниям, пропуская их на своих страницах?!

Цитата:Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.