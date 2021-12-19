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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:21
#3401
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Стоило только написать про "рашку,путлера" и т.д., и что редакция не видит в этом нарушений,как животное радостно накатало очередной пост!Тогда ещё раз возникает вопрос - потакаете ли вы вот таким высказываниям, пропуская их на своих страницах?!
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
839
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:40
#3402
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Цитата:
abaika95:
Как это законы могут меняться?

Даже законы можно менять. Что мы неоднократно видели по работе нашего парламента. Но в случае в сайтом парламента нет. Есть редакция. И вопрос о том, нужно ли ужесточать правила или не нужно, будет решать редакция.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
839
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:43
#3403
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
потакаете ли вы вот таким высказываниям, пропуская их на своих страницах?!

Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23621
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:45
#3404
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Цитата:
abaika95:
Как это законы могут меняться? В угоду кому?

А в угоду кому? Меняли Конституцию, 10 раз?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:48
#3405
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Даже законы можно менять. Что мы неоднократно видели по работе нашего парламента.

Очень удивлен что для вас авторитетом является работа нашего парламента....
Цитата:
Тимур Гафуров:
Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.

Также вы пропускает пост где я называю любителя тараканов у себя в квартире-тараканом (ну а кто он,не человек же)
Справедливо))
Цитата:
drakon:
А в угоду кому? Меняли Конституцию, 10 раз?.

Неужто ради НГ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23621
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:50
#3406
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Цитата:
abaika95:
Неужто ради НГ?

Конечно, ради НГ... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
505
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 22:29
#3407
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Мы пропускаем то, что не нарушает правила.

Как то сам с собой рассуждал, на тему, что достаточно ли, например, творческому человеку придерживаться неких правил, инструкций и методичек, чтобы создать гениальное или даже приличное произведение, фильм, книгу, репортаж.
Пришел к выводу-нет, недостаточно.
Хотя, могу быть и неправым, потому умом обделен и интелекта лишен, прошу не судить строго...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 23:12
#3408
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
---
По его аватарке. Так что вполне законно,без нарушений.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 23:44
#3409
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.

А это разве не является оскорблением, тем самым нарушает правила сайта? Какой-то формальный подход к правилам. И при этом слово хохол и мaмбет почему-то являются оскорбительными. Логики не наблюдается.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
839
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.12.21 - 09:40
#3410
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Цитата:
Victor Yang:
А это разве не является оскорблением

Само по себе сравнение с животным - не является. Потому что биологически мы все - животные. Есть бранные слова, которые также являются названиями конкретных животных, и в этом контексте они оскорбление. Но просто животное - нет.
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