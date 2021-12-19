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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:21
Стоило только написать про "рашку,путлера" и т.д., и что редакция не видит в этом нарушений,как животное радостно накатало очередной пост!Тогда ещё раз возникает вопрос - потакаете ли вы вот таким высказываниям, пропуская их на своих страницах?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:40
Цитата:
Даже законы можно менять. Что мы неоднократно видели по работе нашего парламента. Но в случае в сайтом парламента нет. Есть редакция. И вопрос о том, нужно ли ужесточать правила или не нужно, будет решать редакция.
abaika95:
Как это законы могут меняться?
Как это законы могут меняться?
Даже законы можно менять. Что мы неоднократно видели по работе нашего парламента. Но в случае в сайтом парламента нет. Есть редакция. И вопрос о том, нужно ли ужесточать правила или не нужно, будет решать редакция.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:43
Цитата:
Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
Уже не ваш земляк:
потакаете ли вы вот таким высказываниям, пропуская их на своих страницах?!
потакаете ли вы вот таким высказываниям, пропуская их на своих страницах?!
Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:45
Цитата:
А в угоду кому? Меняли Конституцию, 10 раз?...
abaika95:
Как это законы могут меняться? В угоду кому?
Как это законы могут меняться? В угоду кому?
А в угоду кому? Меняли Конституцию, 10 раз?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:48
Цитата:
Очень удивлен что для вас авторитетом является работа нашего парламента....
Цитата:
Также вы пропускает пост где я называю любителя тараканов у себя в квартире-тараканом (ну а кто он,не человек же)
Справедливо))
Цитата:
Неужто ради НГ?
Тимур Гафуров:
Даже законы можно менять. Что мы неоднократно видели по работе нашего парламента.
Даже законы можно менять. Что мы неоднократно видели по работе нашего парламента.
Очень удивлен что для вас авторитетом является работа нашего парламента....
Цитата:
Тимур Гафуров:
Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
Также вы пропускает пост где я называю любителя тараканов у себя в квартире-тараканом (ну а кто он,не человек же)
Справедливо))
Цитата:
drakon:
А в угоду кому? Меняли Конституцию, 10 раз?.
А в угоду кому? Меняли Конституцию, 10 раз?.
Неужто ради НГ?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:50
Цитата:
Конечно, ради НГ...
abaika95:
Неужто ради НГ?
Неужто ради НГ?
Конечно, ради НГ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 505
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 22:29
Цитата:
Как то сам с собой рассуждал, на тему, что достаточно ли, например, творческому человеку придерживаться неких правил, инструкций и методичек, чтобы создать гениальное или даже приличное произведение, фильм, книгу, репортаж.
Пришел к выводу-нет, недостаточно.
Хотя, могу быть и неправым, потому умом обделен и интелекта лишен, прошу не судить строго...
Тимур Гафуров:
Мы пропускаем то, что не нарушает правила.
Мы пропускаем то, что не нарушает правила.
Как то сам с собой рассуждал, на тему, что достаточно ли, например, творческому человеку придерживаться неких правил, инструкций и методичек, чтобы создать гениальное или даже приличное произведение, фильм, книгу, репортаж.
Пришел к выводу-нет, недостаточно.
Хотя, могу быть и неправым, потому умом обделен и интелекта лишен, прошу не судить строго...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 23:12
Цитата:
Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
---
По его аватарке. Так что вполне законно,без нарушений.
Тимур Гафуров:
Мы пропускаем то, что не нарушает правила. Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
---
По его аватарке. Так что вполне законно,без нарушений.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14666
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 23:44
Цитата:
А это разве не является оскорблением, тем самым нарушает правила сайта? Какой-то формальный подход к правилам. И при этом слово хохол и мaмбет почему-то являются оскорбительными. Логики не наблюдается.
Тимур Гафуров:
Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
Например, пропускаем пост, в котором вы называете пользователя животным.
А это разве не является оскорблением, тем самым нарушает правила сайта? Какой-то формальный подход к правилам. И при этом слово хохол и мaмбет почему-то являются оскорбительными. Логики не наблюдается.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.12.21 - 09:40
Цитата:
Само по себе сравнение с животным - не является. Потому что биологически мы все - животные. Есть бранные слова, которые также являются названиями конкретных животных, и в этом контексте они оскорбление. Но просто животное - нет.
Victor Yang:
А это разве не является оскорблением
А это разве не является оскорблением
Само по себе сравнение с животным - не является. Потому что биологически мы все - животные. Есть бранные слова, которые также являются названиями конкретных животных, и в этом контексте они оскорбление. Но просто животное - нет.
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