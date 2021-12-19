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Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43100
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 13:28
Фильм о бывшем президенте республики лично у меня вызвал множество вопросов. Например, Елбасы говорит, что он не вмешивается в процесс руководства страной. Но когда Стоун резонно замечает, что Назарбаев сейчас фактически управляет национальной безопасностью, обороной и экономикой, то Нурсултану Абишевичу ничего не осталось, как согласиться с этим.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 174
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 13:28
тут должен написать Vit, что процветаем, ведь каждый может позволить себе телевизор раз в месяц, любой разнорабочий с минимальной ЗП может раз в 3 месяца летать в Египет, и машину себе тоже может позволить любой) конечно процветаем, впереди планеты всей)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14807
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 14:47
Цитата:
да согласен, что то молчит.
и абайку95 из конуры не выпускают похоже, это же его тема.
всеонвретянежилвсссрнознаюкактамбылоплохоасейчасцветемипахнем.
lavprof:
тут должен написать Vit, что процветаем, ведь каждый может позволить себе телевизор раз в месяц, любой разнорабочий с минимальной ЗП может раз в 3 месяца летать в Египет, и
тут должен написать Vit, что процветаем, ведь каждый может позволить себе телевизор раз в месяц, любой разнорабочий с минимальной ЗП может раз в 3 месяца летать в Египет, и
да согласен, что то молчит.
и абайку95 из конуры не выпускают похоже, это же его тема.
всеонвретянежилвсссрнознаюкактамбылоплохоасейчасцветемипахнем.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6994
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 15:10
Стоун, Взвод неплох, Прирожденные убийцы, про гея Александра как то не очень..
Хороший режиссер..
Ну а насчет продажности, омереканцы наверно все такие, маму продадут за бабло..
Хороший режиссер..
Ну а насчет продажности, омереканцы наверно все такие, маму продадут за бабло..
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1025
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 16:40
Цитата:
Стоун, Взвод неплох, Прирожденные убийцы, про гея Александра как то не очень..Хороший режиссер..Ну а насчет продажности, омереканцы наверно все такие, маму продадут за бабло.
---
Тут про Назарбаева, а не про Стоуна разговор. Налицо нарушение.
111:
Уж
Уж
Стоун, Взвод неплох, Прирожденные убийцы, про гея Александра как то не очень..Хороший режиссер..Ну а насчет продажности, омереканцы наверно все такие, маму продадут за бабло.
---
Тут про Назарбаева, а не про Стоуна разговор. Налицо нарушение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 19:56
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 20:00
У Воронина как всегда набор старческих слюней
Ни в бровь ни в глаз
Ни в бровь ни в глаз
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 20:10
Ну вот Не земляк может радоваться модерация тут работает как ему надо)
Или конура к алекса другая получается?
Или конура к алекса другая получается?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4968
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 20:18
Однажды Елбасы очень даже хорошо отругал действующего президента, почему он плохо борется с короновирусом, грозился вернуться обратно. Даже мне на этой стороне экрана стало немного неловко от этих слов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 505
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 21:44
Ситуация, когда основатель бизнеса, он же хозяин, он же учредитель, он же-владелец, он же-генеральный директор, нанимает себе исполнительного директора, по факту- зиц-председатель Фунт, в бизнесе, сплошь и рядом очень часто встречается. Уникальность данной ситуации, что гендир, искренне считает, что он всех убедил, что исполнительный директор и есть владелец бизнеса.
Так вот.
Цитата:
Если ты не искорметнео-остроумный коммент, а отмазку, пишешь, это точно не влияет тебе на з/п?
Тебе ж еще первый в жизни кредит платить, может надо было что-то про бункерного раиссю чо нить ...
Так вот.
Цитата:
abaika95:
У Воронина как всегда набор старческих слюней Ни в бровь ни в глаз
У Воронина как всегда набор старческих слюней Ни в бровь ни в глаз
Если ты не искорметнео-остроумный коммент, а отмазку, пишешь, это точно не влияет тебе на з/п?
Тебе ж еще первый в жизни кредит платить, может надо было что-то про бункерного раиссю чо нить ...
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 28
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 20.12.21 - 02:47
Давно наблюдаю за этим ренегатом, а в чем несогласие? В чём то наивно,но в смысловом понятие -Вам малятам вообще не понять! Вы -воспитанные и хапнутые вседозволенности и непонятной культуры хотите спорить с интеллектуалов старой закваски? Да он Вас одной левой..просто на старом опыте..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2769
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 20.12.21 - 09:05
Ошибка
[Исправлено: таноми52, 20.12.2021 - 09:16]
[Исправлено: таноми52, 20.12.2021 - 09:16]
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