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≡ Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43100
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 13:28
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Фильм о бывшем президенте республики лично у меня вызвал множество вопросов. Например, Елбасы говорит, что он не вмешивается в процесс руководства страной. Но когда Стоун резонно замечает, что Назарбаев сейчас фактически управляет национальной безопасностью, обороной и экономикой, то Нурсултану Абишевичу ничего не осталось, как согласиться с этим.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
174
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 13:28
#1
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тут должен написать Vit, что процветаем, ведь каждый может позволить себе телевизор раз в месяц, любой разнорабочий с минимальной ЗП может раз в 3 месяца летать в Египет, и машину себе тоже может позволить любой) конечно процветаем, впереди планеты всей)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14807
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 14:47
#2
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Цитата:
lavprof:
тут должен написать Vit, что процветаем, ведь каждый может позволить себе телевизор раз в месяц, любой разнорабочий с минимальной ЗП может раз в 3 месяца летать в Египет, и


да согласен, что то молчит.
и абайку95 из конуры не выпускают похоже, это же его тема.
всеонвретянежилвсссрнознаюкактамбылоплохоасейчасцветемипахнем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6994
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 15:10
#3
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Стоун, Взвод неплох, Прирожденные убийцы, про гея Александра как то не очень..
Хороший режиссер..
Ну а насчет продажности, омереканцы наверно все такие, маму продадут за бабло..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 16:40
#4
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Цитата:
111:
Уж

Стоун, Взвод неплох, Прирожденные убийцы, про гея Александра как то не очень..Хороший режиссер..Ну а насчет продажности, омереканцы наверно все такие, маму продадут за бабло.
---
Тут про Назарбаева, а не про Стоуна разговор. Налицо нарушение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 19:56
#5
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 20:00
#6
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У Воронина как всегда набор старческих слюней

Ни в бровь ни в глаз
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 20:10
#7
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Ну вот Не земляк может радоваться модерация тут работает как ему надо)
Или конура к алекса другая получается?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4968
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 20:18
#8
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Однажды Елбасы очень даже хорошо отругал действующего президента, почему он плохо борется с короновирусом, грозился вернуться обратно. Даже мне на этой стороне экрана стало немного неловко от этих слов
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
505
Re: Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 19.12.21 - 21:44
#9
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Ситуация, когда основатель бизнеса, он же хозяин, он же учредитель, он же-владелец, он же-генеральный директор, нанимает себе исполнительного директора, по факту- зиц-председатель Фунт, в бизнесе, сплошь и рядом очень часто встречается. Уникальность данной ситуации, что гендир, искренне считает, что он всех убедил, что исполнительный директор и есть владелец бизнеса.
Так вот.
Цитата:
abaika95:
У Воронина как всегда набор старческих слюней Ни в бровь ни в глаз

Если ты не искорметнео-остроумный коммент, а отмазку, пишешь, это точно не влияет тебе на з/п?
Тебе ж еще первый в жизни кредит платить, может надо было что-то про бункерного раиссю чо нить ...
:oops:
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
28
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 20.12.21 - 02:47
#10
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Давно наблюдаю за этим ренегатом, а в чем несогласие? В чём то наивно,но в смысловом понятие -Вам малятам вообще не понять! Вы -воспитанные и хапнутые вседозволенности и непонятной культуры хотите спорить с интеллектуалов старой закваски? Да он Вас одной левой..просто на старом опыте..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2769
Николай ВОРОНИН: Хватит мудрствовать лукаво
Отправлено: 20.12.21 - 09:05
#11
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Ошибка

[Исправлено: таноми52, 20.12.2021 - 09:16]
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