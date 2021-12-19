Отправлено: - 00:10

Victor Yang:

Я вот придумал обидное название для Казахстана и хотел бы его написать тут. Но опускаться до уровня абайки не буду.

Цитата:Он конечно очередное дно пробил, тут спору нет. Видимо за Крым страдает больше самих коымчан