Напряженные предновогодние дни, еще в деревню надо переть, сейчас деда забираем с Рудного, на поминки скоро.. --- Да всем плевать! ПыСы. тебе же предлагали завести для своего мусора отдельную ветку, чтобы здесь не загаживать пространство!Тебя даже редакция об этом просила. Почему же ты этого не сделаешь?!Но я знаю ответ - потому что туда будут заходить только Дракон и Добринцофф. Всем остальным глубоко по барабану, как ты живёшь,чем питаешься, как проводишь вечера, сколько и чего ты выпил.
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 21.04.15 - 20:47#2677Цитата:drakon:нас тоже многие пацаны на кирзаводе работали.Я нет-так на сенокоске до конца школы работал.Эх, Марик,лучше не вспоминать...Кстати когда я работал на стройучастке, столько материала натаскал, двери оббитые ДВП, тяжелые такие, мы все маленькие и я самый старший..Так четвером и таскали по одной двери ночами..Будку и стол помню из таких дверей сделал..А все дело в подкопе под склад..Так же воровали и чистейшее цельное зерно со складов.. --- Гость - 111, он же 112, он же 211.
Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 02.05.15 - 11:24#2864Цитата:112-й:Потому что коммунисты уже геноцидом уничтожили более половины населения республики..Радоваться что у меня убили всех дедов в младенчестве? --- Интересно, а кто же тогда Героем Советского Союза тогда стал?!
Гоген Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 02.05.15 - 22:50#2907Цитата:112-й:60 процентов кыпшаков было уничтожено и сожжено.Факты. Где фото их могилок. Даже братских. Кто сжигал? Фамилии имя отчество. Коли каждый день об этом пишешь будь добр отвечать за слова. Или это выглядит как плач словесный.Цитата:112-й:Не из за этого..Так бы мой и его коммент стерли..Ну давай поведуй тут про семейку.Цитата:112-й:Там все красные комменты все твои..Там нету моих красных коментов. Кстати а темы может закрывают из-за тебя? В каждой теме ты занимаешься провокацией, пишешь не по теме и т.д. 70% коментов в любой теме твои. --- Внучок отжигал ещё в те времена.
Гость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 02.05.15 - 23:00#2910Цитата:Моше:сожжение одного трупа в крематории нужно 6 часов...А на костре и подавно тело не сожжешь просто так, если ты не индус...Среди коммунистов был тогда в моде каннибализм..И в конце концов, трупы съедали свиньи..И вороны и стаи шакалов..Да, коммунизм с обратной его стороны..И разницы нет как разлагались трупы или как собраны были в общие могилы..[Исправлено: 112-й, 03.05.2015 - 01:17] ---
drakon(Уважаемые пользователи)Откуда:ГерманияРегистрация:31.07.10Сообщений:23621 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 03.05.15 - 00:31#2922Цитата:112-й:Где еще такое было?Где такое ещё было- не знаю.Но ты прекрасно знаешь,что за сваи коментарии,ответственность несёш -ты,согласно закону.Ты прекрасно знаешь,что Корреспондентынемецкого телевидения,радио и газет работаюткак в России так и Казахстане. Так что возможноузнаю,где могилы моих дедов...И куда они делись. И не начинай мне тут плести про Ленинград... --- Так что про ответственность за распространение лжи внучку напоминали ещё в далёком 2015-ом году.
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 03.05.15 - 10:49#2952Цитата:Моше:еще? На трассу смотри не выезжай...Сегодня дача и потом гости..У меня проблем нет с этим..12 полторашек пива буду скоро брать.. --- Интересно, сколько сейчас берёт?!
первый Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 05.05.15 - 08:55#3053это правда? 112 имеет возможность блокировать адреса?он при должности? на оплате?Цитата:112-й:Потом ты прячешь тот ник, то есть трусливо выкидываешь и пишешь с другого, но точно так же..А мне нравится тебя уничтожать раз за разом..А ты как последний трус, потом все меняешь, свой ник и уже перечишь с другого..Один российский хлеб по 500 тенге, где в очередях за ним стоит 300 тысяч! костанайцев, заслушивает премии дырявой поношенной калоши..И надо же, потом ты впрыгнул в другой ник и начал говорить то же самое..Теперь после очередной серии смены 20ти ников ты стал гогеном.. --- Уже тогда у многих возникали вопросы...
azlk(Полноправные пользователи)Откуда:г.КостанайРегистрация:08.08.12Сообщений:1452 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 07.05.15 - 14:35#3083Цитата:112-й:молодец ты Марик, проехал по квартирам которые посуточно сдаются и пытаешься их выставить за свои.Розовая квартира (комментарий 6032) это двушка, Аль-фараби 45, первый подъезд от Абая, 2 или 3 этаж направо. Коллеги по работе когда приезжают в Костанай снимают её. у меня даже телефон хозяйки (заметь хозяйки, а не хозяина) где то был. Последний раз снимали около года назад. так что если ты её купил то не более года назад, что мало вероятно т.к. мебель та же. И перестань заливать, а то уже все чаши полные. --- Пойман на вранье, в который уже раз...
Лледи Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 07.05.15 - 22:43#3135Уважаемые, зачем вы спорите с человеком, детство которого прошло в нищете и без любви родителей. Для него сегодняшнего, эти 4 квартиры, это небо в алмазах, это потолок достижений пацана с узкой колеи. И нет у него ни мамы, ни жены , которые бы могли сказать: "Марик, ты молодец! Мы тобой гордимся!" Пожалеть его надо, ведь весь его мир, это форум газеты... Печально.. --- Ну, тут даже слов нет!
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