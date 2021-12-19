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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:21
#5116
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Цитата:
111:

Напряженные предновогодние дни, еще в деревню надо переть, сейчас деда забираем с Рудного, на поминки скоро..
---
Да всем плевать!
ПыСы. тебе же предлагали завести для своего мусора отдельную ветку, чтобы здесь не загаживать пространство!Тебя даже редакция об этом просила. Почему же ты этого не сделаешь?!Но я знаю ответ - потому что туда будут заходить только Дракон и Добринцофф. Всем остальным глубоко по барабану, как ты живёшь,чем питаешься, как проводишь вечера, сколько и чего ты выпил.

[Исправлено: Gljuk, 20.12.2021 - 09:35]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:37
#5117
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ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 21.04.15 - 20:47#2677Цитата:drakon:нас тоже многие пацаны на кирзаводе работали.Я нет-так на сенокоске до конца школы работал.Эх, Марик,лучше не вспоминать...Кстати когда я работал на стройучастке, столько материала натаскал, двери оббитые ДВП, тяжелые такие, мы все маленькие и я самый старший..Так четвером и таскали по одной двери ночами..Будку и стол помню из таких дверей сделал..А все дело в подкопе под склад..Так же воровали и чистейшее цельное зерно со складов..
---
Гость - 111, он же 112, он же 211.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14431
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:38
#5118
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Цитата:
abaika95:
Смотрю любители рашки Которая роися, и бункерного карлика путлера очень обижены что на форуме модерация никак не реагирует на такие хорошие слова

А я - любитель Колбасы. Плакай :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14666
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:51
#5119
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Цитата:
maxsaf:
я - любитель Колбасы. Плакай

Я вот придумал обидное название для Казахстана и хотел бы его написать тут. Но опускаться до уровня абайки не буду.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:06
#5120
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Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 02.05.15 - 11:24#2864Цитата:112-й:Потому что коммунисты уже геноцидом уничтожили более половины населения республики..Радоваться что у меня убили всех дедов в младенчестве?
---
Интересно, а кто же тогда Героем Советского Союза тогда стал?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14431
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:10
#5121
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Цитата:
Victor Yang:
Я вот придумал обидное название для Казахстана и хотел бы его написать тут. Но опускаться до уровня абайки не буду.

Он конечно очередное дно пробил, тут спору нет. Видимо за Крым страдает больше самих коымчан :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:19
#5122
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Гоген Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 02.05.15 - 22:50#2907Цитата:112-й:60 процентов кыпшаков было уничтожено и сожжено.Факты. Где фото их могилок. Даже братских. Кто сжигал? Фамилии имя отчество. Коли каждый день об этом пишешь будь добр отвечать за слова. Или это выглядит как плач словесный.Цитата:112-й:Не из за этого..Так бы мой и его коммент стерли..Ну давай поведуй тут про семейку.Цитата:112-й:Там все красные комменты все твои..Там нету моих красных коментов. Кстати а темы может закрывают из-за тебя? В каждой теме ты занимаешься провокацией, пишешь не по теме и т.д. 70% коментов в любой теме твои.
---
Внучок отжигал ещё в те времена.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:21
#5123
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Гость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 02.05.15 - 23:00#2910Цитата:Моше:сожжение одного трупа в крематории нужно 6 часов...А на костре и подавно тело не сожжешь просто так, если ты не индус...Среди коммунистов был тогда в моде каннибализм..И в конце концов, трупы съедали свиньи..И вороны и стаи шакалов..Да, коммунизм с обратной его стороны..И разницы нет как разлагались трупы или как собраны были в общие могилы..[Исправлено: 112-й, 03.05.2015 - 01:17]
---
:lol: :lol: :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:25
#5124
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drakon(Уважаемые пользователи)Откуда:ГерманияРегистрация:31.07.10Сообщений:23621 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 03.05.15 - 00:31#2922Цитата:112-й:Где еще такое было?Где такое ещё было- не знаю.Но ты прекрасно знаешь,что за сваи коментарии,ответственность несёш -ты,согласно закону.Ты прекрасно знаешь,что Корреспондентынемецкого телевидения,радио и газет работаюткак в России так и Казахстане. Так что возможноузнаю,где могилы моих дедов...И куда они делись. И не начинай мне тут плести про Ленинград...
---
Так что про ответственность за распространение лжи внучку напоминали ещё в далёком 2015-ом году.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:32
#5125
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ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 03.05.15 - 10:49#2952Цитата:Моше:еще? На трассу смотри не выезжай...Сегодня дача и потом гости..У меня проблем нет с этим..12 полторашек пива буду скоро брать..
---
Интересно, сколько сейчас берёт?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:48
#5126
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первый Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 05.05.15 - 08:55#3053это правда? 112 имеет возможность блокировать адреса?он при должности? на оплате?Цитата:112-й:Потом ты прячешь тот ник, то есть трусливо выкидываешь и пишешь с другого, но точно так же..А мне нравится тебя уничтожать раз за разом..А ты как последний трус, потом все меняешь, свой ник и уже перечишь с другого..Один российский хлеб по 500 тенге, где в очередях за ним стоит 300 тысяч! костанайцев, заслушивает премии дырявой поношенной калоши..И надо же, потом ты впрыгнул в другой ник и начал говорить то же самое..Теперь после очередной серии смены 20ти ников ты стал гогеном..
---
Уже тогда у многих возникали вопросы...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:55
#5127
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azlk(Полноправные пользователи)Откуда:г.КостанайРегистрация:08.08.12Сообщений:1452 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 07.05.15 - 14:35#3083Цитата:112-й:молодец ты Марик, проехал по квартирам которые посуточно сдаются и пытаешься их выставить за свои.Розовая квартира (комментарий 6032) это двушка, Аль-фараби 45, первый подъезд от Абая, 2 или 3 этаж направо. Коллеги по работе когда приезжают в Костанай снимают её. у меня даже телефон хозяйки (заметь хозяйки, а не хозяина) где то был. Последний раз снимали около года назад. так что если ты её купил то не более года назад, что мало вероятно т.к. мебель та же. И перестань заливать, а то уже все чаши полные.
---
Пойман на вранье, в который уже раз...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6994
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 00:55
#5128
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О, уже для елки приготовили остов или как его там...

https://c.radikal.ru/c27/2112/c1/354923a1f0ae.jpg
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1025
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 01:03
#5129
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Лледи Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 07.05.15 - 22:43#3135Уважаемые, зачем вы спорите с человеком, детство которого прошло в нищете и без любви родителей. Для него сегодняшнего, эти 4 квартиры, это небо в алмазах, это потолок достижений пацана с узкой колеи. И нет у него ни мамы, ни жены , которые бы могли сказать: "Марик, ты молодец! Мы тобой гордимся!" Пожалеть его надо, ведь весь его мир, это форум газеты... Печально..
---
Ну, тут даже слов нет!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6994
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.12.21 - 01:05
#5130
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Ночная прогулка...

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