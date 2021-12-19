Прогноз на 5 дней
пасмурно0°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 341 из 342«1...339340341342»
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:12
#5101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я, если будет - надо, пойду на войну...

А что дойчланд опять жизненное пространство решило расширить?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:17
#5102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что дойчланд опять жизненное пространство решило расширить?

Нам места - хватает. Но казахии всё - мало?... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 19.12.2021 - 21:18]
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
505
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:17
#5103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Наряжение дворовой елки.. Которую предложил я..

Какая свежая по гениальности мысль! Марик, поделись, как ты дошел до неё?
Может имеет смысл журналистам взять у тебя интервью по этому поводу. Узнать, кто-ты, как живешь, есть ли у тебя семья, род занятий. Ну впрочем, что-я, журналисты-профессионалы, они точно профессионально всё опишут, глядишь изобретение твоё зафиксируют, для книги нобелевских изобретений.
Цитата:
abaika95:
Раися вперде!!!

Слава ОкраЙне!
:oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:38
#5104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Может имеет смысл журналистам взять у тебя интервью

Зачем?
Я и так все рассказал и показал.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
505
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:01
#5105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зачем? Я и так все рассказал и показал.

Ну ты же не профессианал, же. Плюс ты очень закрытый от общества, кто-ты, никто же не знает.
А так, журналисты пишут, про всяких знаменитых людей. Кто-то изобретение изобрел, кто-то выиграл олимпийскую медаль и стал-чемпионом.
И тут ты, ссвоим изобретением, я думаю, что достоин стоять в одном ряду с ними.
Никто не додумался, а ты-додумался. Надо тебе свою часть тернового венца получить в редакции, и я считаю, что форумчане подержат тебя, пока редакция будет награждать.
Не скромничай! Достоин, получи, по заслугам, я щитаю. Лишь бы потом заслуги бы не покраснели и не болели-бы....
:oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:10
#5106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
кто-ты, никто же не знает.

Тулепов Мереке Заканович..
Май 1970.
Остального барахла в тырнете очень много..
А тут знают не меньше, чем своих детей..
Столько информации то..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
505
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:19
#5107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Май 1970.

Плохо чтотв мае родился. Знать всю жисть мается будешь, нехорошо это.
Цитата:
111:
А тут знают не меньше, чем своих детей.. Столько информации то..

Да где, да щас. Лучше бы репортаж, где ты-главный герой. Это же тема!
Сенсация!
Могу накидать основные вехи. Тяжелое децство. Трудная молодость с вынужденным воровством отрубей на которые куплены первые хаты. Далее, зрелый предприимчивый предприниматель, сдающий заработанные нелегким трудом хаты посуточно, и ежевечерний релакс -с пивом.
Ну и как обычно, семья, кухарка, садовник, техничка, все характеризующие главного героя, как главного героя.
Ну как-то так...
:oops:
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:21
#5108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером

Опять после праздника ночевал в теплотрассе, наслушался горячечного бреда, бедолага.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:45
#5109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Могу накидать основные вехи. Тяжелое децство. Трудная молодость с вынужденным воровством отрубей на которые куплены первые хаты. Далее, зрелый предприимчивый предприниматель, сдающий заработанные нелегким трудом хаты посуточно, и ежевечерний релакс -с пивом. Ну и как обычно, семья, кухарка, садовник, техничка, все характеризующие главного героя, как главного

Ну вот видишь, ты тут только два с половиной месяца, а уже столько информации..
Я тут уже 15 лет почти, с 2007го года или 6го, когда там я первый и последний свой комп то взял..
Поверь, они знают даже какое у меня зрение и сколько веснушек на носу...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:49
#5110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черный кофе перед дорогой на посошок..

Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:53
#5111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Черный кофе перед дорогой на посошок..

Марик, ты куда, ночью - собрался?... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:03
#5112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, ты куда, ночью - собрался?...

В Костанай, не выспался просто..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:05
#5113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напряженные предновогодние дни, еще в деревню надо переть, сейчас деда забираем с Рудного, на поминки скоро..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:17
#5114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мамкин опять там жалуется что ли на меня?
Неужели опять с мамкой плачет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:18
#5115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм .
Я Ясновидящий оказывается, вижу все комментарии, что пока не пропущенные..
Я Гений..
Профайл
Страница 341 из 342«1...339340341342»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon, serg kost

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS