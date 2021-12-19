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- Обслуживающая организация никакие праздники не организовывала, от них было сложно добиться даже каких-то минимальных удобств!

Молодцы! Все правильно! В городе и конь не валялся по поводу праздника. Когда у акимата корона мозгов и локдаун всех других частей, только и остается брать горожанам праздник в свои руки, создавать настроение и поддерживать традиции.Пару дней назад тоже поставил ёлки, нарядили... зажигаем...Цитата:Ну чего можно ждать от сборища предпенсионных людей?В нашем случае, помню, пкск только раз, в 2013 году ёлку во двор купили. На этом всё... дальше всё в моих руках. Но некоторые до сих пор ошибочно считают, что горки и ёлки нам делает пкск.Хотя вот даже в новостройках Челябинска обслуживающая компания устанавливает и заливает деревянные горки, украшает гирляндами входы в подъезд, ставит ёлки.