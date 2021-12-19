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«Сами для себя сделали праздник» - Встречу Нового года организовали в своем дворе жители многоэтажек в Костанае
«Сами для себя сделали праздник» - Встречу Нового года организовали в своем дворе жители многоэтажек в Костанае
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