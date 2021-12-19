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≡ «Сами для себя сделали праздник» - Встречу Нового года организовали в своем дворе жители многоэтажек в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43099
«Сами для себя сделали праздник» - Встречу Нового года организовали в своем дворе жители многоэтажек в Костанае
Отправлено: 19.12.21 - 22:16
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Во дворе между домами № 10 по ул. Чкалова и № 108/1 по ул. Маяковского поставили елку, украсили ее и устроили предновогодний праздник для детей. Как отмечают жильцы, сделать это стало возможным отчасти благодаря созданию ОСИ в этих домах.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7982
Re: «Сами для себя сделали праздник» - Встречу Нового года...
Отправлено: 19.12.21 - 22:16
#1
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Молодцы! Все правильно! В городе и конь не валялся по поводу праздника. Когда у акимата корона мозгов и локдаун всех других частей, только и остается брать горожанам праздник в свои руки, создавать настроение и поддерживать традиции.
Пару дней назад тоже поставил ёлки, нарядили... зажигаем...




Цитата:
- Обслуживающая организация никакие праздники не организовывала, от них было сложно добиться даже каких-то минимальных удобств!

Ну чего можно ждать от сборища предпенсионных людей?
В нашем случае, помню, пкск только раз, в 2013 году ёлку во двор купили. На этом всё... дальше всё в моих руках. Но некоторые до сих пор ошибочно считают, что горки и ёлки нам делает пкск.
Хотя вот даже в новостройках Челябинска обслуживающая компания устанавливает и заливает деревянные горки, украшает гирляндами входы в подъезд, ставит ёлки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6991
«Сами для себя сделали праздник» - Встречу Нового года организовали в своем дворе жители многоэтажек в Костанае
Отправлено: 19.12.21 - 22:57
#2
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У нас пока нет ОСИ и не пока свет не подвели, на днях только, но тоже сегодня поработали..
Моя на переднем плане..

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