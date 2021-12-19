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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:12
Цитата:
А что дойчланд опять жизненное пространство решило расширить?
drakon:
А я, если будет - надо, пойду на войну...
А я, если будет - надо, пойду на войну...
А что дойчланд опять жизненное пространство решило расширить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:17
Цитата:
Нам места - хватает. Но казахии всё - мало?...
[Исправлено: drakon, 19.12.2021 - 21:18]
abaika95:
А что дойчланд опять жизненное пространство решило расширить?
А что дойчланд опять жизненное пространство решило расширить?
Нам места - хватает. Но казахии всё - мало?...
[Исправлено: drakon, 19.12.2021 - 21:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 505
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:17
Цитата:
Какая свежая по гениальности мысль! Марик, поделись, как ты дошел до неё?
Может имеет смысл журналистам взять у тебя интервью по этому поводу. Узнать, кто-ты, как живешь, есть ли у тебя семья, род занятий. Ну впрочем, что-я, журналисты-профессионалы, они точно профессионально всё опишут, глядишь изобретение твоё зафиксируют, для книги нобелевских изобретений.
Цитата:
Слава ОкраЙне!
111:
Наряжение дворовой елки.. Которую предложил я..
Наряжение дворовой елки.. Которую предложил я..
Какая свежая по гениальности мысль! Марик, поделись, как ты дошел до неё?
Может имеет смысл журналистам взять у тебя интервью по этому поводу. Узнать, кто-ты, как живешь, есть ли у тебя семья, род занятий. Ну впрочем, что-я, журналисты-профессионалы, они точно профессионально всё опишут, глядишь изобретение твоё зафиксируют, для книги нобелевских изобретений.
Цитата:
abaika95:
Раися вперде!!!
Раися вперде!!!
Слава ОкраЙне!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:38
Цитата:
Зачем?
Я и так все рассказал и показал.
Don Julio:
Может имеет смысл журналистам взять у тебя интервью
Может имеет смысл журналистам взять у тебя интервью
Зачем?
Я и так все рассказал и показал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 505
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:01
Цитата:
Ну ты же не профессианал, же. Плюс ты очень закрытый от общества, кто-ты, никто же не знает.
А так, журналисты пишут, про всяких знаменитых людей. Кто-то изобретение изобрел, кто-то выиграл олимпийскую медаль и стал-чемпионом.
И тут ты, ссвоим изобретением, я думаю, что достоин стоять в одном ряду с ними.
Никто не додумался, а ты-додумался. Надо тебе свою часть тернового венца получить в редакции, и я считаю, что форумчане подержат тебя, пока редакция будет награждать.
Не скромничай! Достоин, получи, по заслугам, я щитаю. Лишь бы потом заслуги бы не покраснели и не болели-бы....
111:
Зачем? Я и так все рассказал и показал.
Зачем? Я и так все рассказал и показал.
Ну ты же не профессианал, же. Плюс ты очень закрытый от общества, кто-ты, никто же не знает.
А так, журналисты пишут, про всяких знаменитых людей. Кто-то изобретение изобрел, кто-то выиграл олимпийскую медаль и стал-чемпионом.
И тут ты, ссвоим изобретением, я думаю, что достоин стоять в одном ряду с ними.
Никто не додумался, а ты-додумался. Надо тебе свою часть тернового венца получить в редакции, и я считаю, что форумчане подержат тебя, пока редакция будет награждать.
Не скромничай! Достоин, получи, по заслугам, я щитаю. Лишь бы потом заслуги бы не покраснели и не болели-бы....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:10
Цитата:
Тулепов Мереке Заканович..
Май 1970.
Остального барахла в тырнете очень много..
А тут знают не меньше, чем своих детей..
Столько информации то..
Don Julio:
кто-ты, никто же не знает.
кто-ты, никто же не знает.
Тулепов Мереке Заканович..
Май 1970.
Остального барахла в тырнете очень много..
А тут знают не меньше, чем своих детей..
Столько информации то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 505
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:19
Цитата:
Плохо чтотв мае родился. Знать всю жисть мается будешь, нехорошо это.
Цитата:
Да где, да щас. Лучше бы репортаж, где ты-главный герой. Это же тема!
Сенсация!
Могу накидать основные вехи. Тяжелое децство. Трудная молодость с вынужденным воровством отрубей на которые куплены первые хаты. Далее, зрелый предприимчивый предприниматель, сдающий заработанные нелегким трудом хаты посуточно, и ежевечерний релакс -с пивом.
Ну и как обычно, семья, кухарка, садовник, техничка, все характеризующие главного героя, как главного героя.
Ну как-то так...
111:
Май 1970.
Май 1970.
Плохо чтотв мае родился. Знать всю жисть мается будешь, нехорошо это.
Цитата:
111:
А тут знают не меньше, чем своих детей.. Столько информации то..
А тут знают не меньше, чем своих детей.. Столько информации то..
Да где, да щас. Лучше бы репортаж, где ты-главный герой. Это же тема!
Сенсация!
Могу накидать основные вехи. Тяжелое децство. Трудная молодость с вынужденным воровством отрубей на которые куплены первые хаты. Далее, зрелый предприимчивый предприниматель, сдающий заработанные нелегким трудом хаты посуточно, и ежевечерний релакс -с пивом.
Ну и как обычно, семья, кухарка, садовник, техничка, все характеризующие главного героя, как главного героя.
Ну как-то так...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1765
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:21
Цитата:
Опять после праздника ночевал в теплотрассе, наслушался горячечного бреда, бедолага.
abaika95:
Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером
Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером
Опять после праздника ночевал в теплотрассе, наслушался горячечного бреда, бедолага.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:45
Цитата:
Ну вот видишь, ты тут только два с половиной месяца, а уже столько информации..
Я тут уже 15 лет почти, с 2007го года или 6го, когда там я первый и последний свой комп то взял..
Поверь, они знают даже какое у меня зрение и сколько веснушек на носу...
Don Julio:
Могу накидать основные вехи. Тяжелое децство. Трудная молодость с вынужденным воровством отрубей на которые куплены первые хаты. Далее, зрелый предприимчивый предприниматель, сдающий заработанные нелегким трудом хаты посуточно, и ежевечерний релакс -с пивом. Ну и как обычно, семья, кухарка, садовник, техничка, все характеризующие главного героя, как главного
Могу накидать основные вехи. Тяжелое децство. Трудная молодость с вынужденным воровством отрубей на которые куплены первые хаты. Далее, зрелый предприимчивый предприниматель, сдающий заработанные нелегким трудом хаты посуточно, и ежевечерний релакс -с пивом. Ну и как обычно, семья, кухарка, садовник, техничка, все характеризующие главного героя, как главного
Ну вот видишь, ты тут только два с половиной месяца, а уже столько информации..
Я тут уже 15 лет почти, с 2007го года или 6го, когда там я первый и последний свой комп то взял..
Поверь, они знают даже какое у меня зрение и сколько веснушек на носу...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:49
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 22:53
Цитата:
Марик, ты куда, ночью - собрался?...
111:
Черный кофе перед дорогой на посошок..
Черный кофе перед дорогой на посошок..
Марик, ты куда, ночью - собрался?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:03
Цитата:
В Костанай, не выспался просто..
drakon:
Марик, ты куда, ночью - собрался?...
Марик, ты куда, ночью - собрался?...
В Костанай, не выспался просто..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:05
Напряженные предновогодние дни, еще в деревню надо переть, сейчас деда забираем с Рудного, на поминки скоро..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:17
Мамкин опять там жалуется что ли на меня?
Неужели опять с мамкой плачет?
Неужели опять с мамкой плачет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 23:18
Хм .
Я Ясновидящий оказывается, вижу все комментарии, что пока не пропущенные..
Я Гений..
Я Ясновидящий оказывается, вижу все комментарии, что пока не пропущенные..
Я Гений..
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