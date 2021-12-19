Отправлено: - 22:01

111:

Зачем? Я и так все рассказал и показал.

Цитата:Ну ты же не профессианал, же. Плюс ты очень закрытый от общества, кто-ты, никто же не знает.А так, журналисты пишут, про всяких знаменитых людей. Кто-то изобретение изобрел, кто-то выиграл олимпийскую медаль и стал-чемпионом.И тут ты, ссвоим изобретением, я думаю, что достоин стоять в одном ряду с ними.Никто не додумался, а ты-додумался. Надо тебе свою часть тернового венца получить в редакции, и я считаю, что форумчане подержат тебя, пока редакция будет награждать.Не скромничай! Достоин, получи, по заслугам, я щитаю. Лишь бы потом заслуги бы не покраснели и не болели-бы....