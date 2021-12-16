Отправлено: - 13:28

то я родился на 100-летие Кустаная, за что мне вручили медаль)

а вместо недостроя новой секции СХИ теперь поликлиника №4.

Цитата:И я такой же... давай медалями хвастаться?Вот моя. В детстве хотел просверлить отверстие ручным коловоротом... не получилось.Цитата:Не так. Должны были мединститут построить, не вышло.Мы на том месте всё детство лазили, там такое поле было, где мы весной проваливались по уши в снег, набирали полные сапоги воды, сушились в подъезде на батарее... но все равно получали 3,14...лей. )