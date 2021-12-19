Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 20:55

Всегда говорил что хуже фанатов только неофиты

Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером, но тут приезжают наши сборщики кухонь и начинают истерить

Как это так??? Раися великая дыржава!!!!

Мы зачем сюда переехали?? Чтобы опять критиковать?? Когда уже можно будет гордится? Мы в Казахстане этим казахам доказывали что Россия вам ещё тут устроит за наши обидки а приехав в Саратов оказывается что россиянам глубоко плевать на все наши обидки

Россияне видите ли устали от помпезности они просто хотят пожить спокойно без воин и напряжений



Ниче не знаем!!! Раися вперде!!! Давайте нападем на кого-нибудь уже!! Мы правда на войну не пойдем нам уже под 50 лет и детей своих не дадим они ещё маленькие и вообще не граждане, но вот россиянцы идите воюйте за нас! Нам будет приятно))



Пример подходит как для немцев так и для канадцев)