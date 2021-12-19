Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:12
Цитата:
Ога, запустили прям сейчас..
Там же двойное кольцо охраны.
alex_60:
облакимате может в буфете.
облакимате может в буфете.
Ога, запустили прям сейчас..
Там же двойное кольцо охраны.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:14
Цитата:
ОбижаютСЯ Снова..
Почему, не могу понять.
Чем больше внимания не обращаешь, тем больше жалуетСЯ..
Ищет родительское внимание, к которому привык с самого сотворения себя..
alex_60:
что обижают опять
что обижают опять
ОбижаютСЯ Снова..
Почему, не могу понять.
Чем больше внимания не обращаешь, тем больше жалуетСЯ..
Ищет родительское внимание, к которому привык с самого сотворения себя..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:21
Где ритуальные цветы или венки продают?
Покупать надо с утра во вторник..
Покупать надо с утра во вторник..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:22
В Рудном знаю, тут нет, но в Рудный же не попрешься за ними с утра, где то морг должен быть, в больнице что ли, но там наверно дорого..
В смысле всегда около моргов по моему продают..
[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 16:22]
В смысле всегда около моргов по моему продают..
[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 16:22]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:34
А, по сотке нашел какой то Два Мира на Касымханова..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:47
Цитата:
Что, случилось? Марик...
111:
Покупать надо с утра во вторник..
Покупать надо с утра во вторник..
Что, случилось? Марик...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:53
Цитата:
Годовщина, два года матери жены..
Правда 29го, но пораньше сделаем..
drakon:
Что, случилось? Марик..
Что, случилось? Марик..
Годовщина, два года матери жены..
Правда 29го, но пораньше сделаем..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:53
Цитата:
возле Бородинского с другой стороны ближе к Чехова
Гоголя 113
[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 16:58]
111:
Где ритуальные цветы или венки продают?
Где ритуальные цветы или венки продают?
возле Бородинского с другой стороны ближе к Чехова
Гоголя 113
[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 16:58]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 745
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:20
Цитата:
Выгоднее
111:
Допустим СО 500 десяток. С2 300 Выгоднее ли покупать два десятка С2?
Допустим СО 500 десяток. С2 300 Выгоднее ли покупать два десятка С2?
Выгоднее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:53
Цитата:
Совсем рядом, завтра пройдемся..
alex_60:
возле Бородинского с другой стороны ближе к Чехова Гоголя 113
возле Бородинского с другой стороны ближе к Чехова Гоголя 113
Совсем рядом, завтра пройдемся..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:55
Наряжение дворовой елки..
Которую предложил я..
Блин, ребенка таскал, звезду раздавил, что то отлетело там..
Повесили ее все таки..
Которую предложил я..
Блин, ребенка таскал, звезду раздавил, что то отлетело там..
Повесили ее все таки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:57
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 19:54
Смотрю любители рашки Которая роися, и бункерного карлика путлера очень обижены что на форуме модерация никак не реагирует на такие хорошие слова
Или что получается,русский который тут смеялся над местными титулами переехав в друг в роисю срочно стал патриотом мелкого?
Так чхать на таких лицидеев
А те кто объективнее тот смеется над всеми)
Или что получается,русский который тут смеялся над местными титулами переехав в друг в роисю срочно стал патриотом мелкого?
Так чхать на таких лицидеев
А те кто объективнее тот смеется над всеми)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 20:55
Всегда говорил что хуже фанатов только неофиты
Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером, но тут приезжают наши сборщики кухонь и начинают истерить
Как это так??? Раися великая дыржава!!!!
Мы зачем сюда переехали?? Чтобы опять критиковать?? Когда уже можно будет гордится? Мы в Казахстане этим казахам доказывали что Россия вам ещё тут устроит за наши обидки а приехав в Саратов оказывается что россиянам глубоко плевать на все наши обидки
Россияне видите ли устали от помпезности они просто хотят пожить спокойно без воин и напряжений
Ниче не знаем!!! Раися вперде!!! Давайте нападем на кого-нибудь уже!! Мы правда на войну не пойдем нам уже под 50 лет и детей своих не дадим они ещё маленькие и вообще не граждане, но вот россиянцы идите воюйте за нас! Нам будет приятно))
Пример подходит как для немцев так и для канадцев)
Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером, но тут приезжают наши сборщики кухонь и начинают истерить
Как это так??? Раися великая дыржава!!!!
Мы зачем сюда переехали?? Чтобы опять критиковать?? Когда уже можно будет гордится? Мы в Казахстане этим казахам доказывали что Россия вам ещё тут устроит за наши обидки а приехав в Саратов оказывается что россиянам глубоко плевать на все наши обидки
Россияне видите ли устали от помпезности они просто хотят пожить спокойно без воин и напряжений
Ниче не знаем!!! Раися вперде!!! Давайте нападем на кого-нибудь уже!! Мы правда на войну не пойдем нам уже под 50 лет и детей своих не дадим они ещё маленькие и вообще не граждане, но вот россиянцы идите воюйте за нас! Нам будет приятно))
Пример подходит как для немцев так и для канадцев)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:05
Цитата:
Цитата:
А я, если будет - надо, пойду на войну...
abaika95:
на войну не пойдем нам уже под 50 лет
на войну не пойдем нам уже под 50 лет
Цитата:
abaika95:
Пример подходит как для немцев так и для канадцев)
Пример подходит как для немцев так и для канадцев)
А я, если будет - надо, пойду на войну...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Маркс, Don Julio
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать