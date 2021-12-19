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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 340 из 341«1...338339340341»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:12
#5086
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Цитата:
alex_60:
облакимате может в буфете.

Ога, запустили прям сейчас..
Там же двойное кольцо охраны.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:14
#5087
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Цитата:
alex_60:
что обижают опять

ОбижаютСЯ Снова..
Почему, не могу понять.
Чем больше внимания не обращаешь, тем больше жалуетСЯ..
Ищет родительское внимание, к которому привык с самого сотворения себя..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:21
#5088
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Где ритуальные цветы или венки продают?
Покупать надо с утра во вторник..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:22
#5089
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В Рудном знаю, тут нет, но в Рудный же не попрешься за ними с утра, где то морг должен быть, в больнице что ли, но там наверно дорого..
В смысле всегда около моргов по моему продают..

[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 16:22]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:34
#5090
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А, по сотке нашел какой то Два Мира на Касымханова..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23620
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:47
#5091
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Цитата:
111:
Покупать надо с утра во вторник..

Что, случилось? Марик... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:53
#5092
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Цитата:
drakon:
Что, случилось? Марик..

Годовщина, два года матери жены..
Правда 29го, но пораньше сделаем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:53
#5093
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Цитата:
111:
Где ритуальные цветы или венки продают?


возле Бородинского с другой стороны ближе к Чехова
Гоголя 113

[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 16:58]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
745
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:20
#5094
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Цитата:
111:
Допустим СО 500 десяток. С2 300 Выгоднее ли покупать два десятка С2?

Выгоднее
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:53
#5095
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Цитата:
alex_60:
возле Бородинского с другой стороны ближе к Чехова Гоголя 113

Совсем рядом, завтра пройдемся..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:55
#5096
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Наряжение дворовой елки..
Которую предложил я..
Блин, ребенка таскал, звезду раздавил, что то отлетело там..
Повесили ее все таки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 18:57
#5097
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Сколько детишек..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 19:54
#5098
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Смотрю любители рашки Которая роися, и бункерного карлика путлера очень обижены что на форуме модерация никак не реагирует на такие хорошие слова
Или что получается,русский который тут смеялся над местными титулами переехав в друг в роисю срочно стал патриотом мелкого?
Так чхать на таких лицидеев
А те кто объективнее тот смеется над всеми)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 20:55
#5099
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Всегда говорил что хуже фанатов только неофиты
Россияне уже давно разочаровались в своей политике,смеються над своей страной,над социалкой и лидером, но тут приезжают наши сборщики кухонь и начинают истерить
Как это так??? Раися великая дыржава!!!!
Мы зачем сюда переехали?? Чтобы опять критиковать?? Когда уже можно будет гордится? Мы в Казахстане этим казахам доказывали что Россия вам ещё тут устроит за наши обидки а приехав в Саратов оказывается что россиянам глубоко плевать на все наши обидки
Россияне видите ли устали от помпезности они просто хотят пожить спокойно без воин и напряжений

Ниче не знаем!!! Раися вперде!!! Давайте нападем на кого-нибудь уже!! Мы правда на войну не пойдем нам уже под 50 лет и детей своих не дадим они ещё маленькие и вообще не граждане, но вот россиянцы идите воюйте за нас! Нам будет приятно))

Пример подходит как для немцев так и для канадцев)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23620
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 21:05
#5100
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Цитата:
abaika95:
на войну не пойдем нам уже под 50 лет

Цитата:
abaika95:
Пример подходит как для немцев так и для канадцев)

А я, если будет - надо, пойду на войну... :lol: ;-) :oops:
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