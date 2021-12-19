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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:24
Цитата:
Понятно.
Тимур Гафуров:
Есть перечень нарушений, он определен в правилах
Есть перечень нарушений, он определен в правилах
Понятно.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:36
писать в личку Тимуру Гафурову-
бесполезно.
проверено.
он всегда прав, все виноваты.
бесполезно.
проверено.
он всегда прав, все виноваты.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:39
а ветка эта да, называется Вопросы редакции. зачем писать в личку если есть эта специальная ветка.
нет, пишите в личку.зачем?
суть понятна, замылить вопрос в личке.
нет, пишите в личку.зачем?
суть понятна, замылить вопрос в личке.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:48
те же рашка, роисся,бункеркерный карлик, путлер были запрещены до даты х. кто в курсе, те поймут. теперь оказалось что это не оскорбление, это так, шютка.
и то что здесь на форуме много земляков, теперь россиян,
для редакции это шютка.
и на их неоднократные обращения редакция не реагирует.
это шютка теперь.
рашка, роисся, бункерный путлер.
ну про то что пишет абайка95 я вообще молчу. сплошная шютка.
по мнению редакции.
[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 17:34]
и то что здесь на форуме много земляков, теперь россиян,
для редакции это шютка.
и на их неоднократные обращения редакция не реагирует.
это шютка теперь.
рашка, роисся, бункерный путлер.
ну про то что пишет абайка95 я вообще молчу. сплошная шютка.
по мнению редакции.
[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 17:34]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 836
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 17:55
Цитата:
Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.
Цитата:
Жалобы на модерацию и на других пользователей принимаются в личку. Для сообщений о нарушениях есть кнопка "!". Все остальные вопросы редакции и сообществу можно задавать в этой ветке.
Цитата:
Это ваше мнение. Имеете право думать как вам угодно. Вполне возможно, что так же думают те, кто жаловался на ваши комментарии, но желаемого результата не получил. Или авторы комментариев в ваш адрес, которые считают, что их несправедливо удалили.
alex_60:
по мнению редакции.
по мнению редакции.
Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.
Цитата:
alex_60:
а ветка эта да, называется Вопросы редакции. зачем писать в личку если есть эта специальная ветка.
а ветка эта да, называется Вопросы редакции. зачем писать в личку если есть эта специальная ветка.
Жалобы на модерацию и на других пользователей принимаются в личку. Для сообщений о нарушениях есть кнопка "!". Все остальные вопросы редакции и сообществу можно задавать в этой ветке.
Цитата:
alex_60:
писать в личку Тимуру Гафурову- бесполезно.
писать в личку Тимуру Гафурову- бесполезно.
Это ваше мнение. Имеете право думать как вам угодно. Вполне возможно, что так же думают те, кто жаловался на ваши комментарии, но желаемого результата не получил. Или авторы комментариев в ваш адрес, которые считают, что их несправедливо удалили.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 19:15
Цитата:
По принципам демократии, если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-15 пользователей, и вот уже трое из них обращались к Вам по этому вопросу, а если запустить голосовалку - будет и больше. Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
Тимур Гафуров:
Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.
Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.
По принципам демократии, если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-15 пользователей, и вот уже трое из них обращались к Вам по этому вопросу, а если запустить голосовалку - будет и больше. Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 19:22
Цитата:
Я же спрашивал и говорил о коллективном обращении, какие бы правила нас устроили.
Всем по барабану..
А трое человек это далеко не большинство, это процента три..
От всего коллектива региненых пользователей.
Если не меньше
А потому зачем быть гибкими, из за склочности в силу своего характера лишь малого процента пользователей?
Было бы элементарное большинство, безусловно.
Но его вообще нет..
При новой регистрации правила устраивали всех, в том числе и меня, пришедшего в апреле мае, и не нашего, который появился в августе и начал против меня вести свою какую то войну жалоб..
И сразу менять только ради этого?
[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 19:26]
Victor Yang:
если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-
если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-
Я же спрашивал и говорил о коллективном обращении, какие бы правила нас устроили.
Всем по барабану..
А трое человек это далеко не большинство, это процента три..
От всего коллектива региненых пользователей.
Если не меньше
А потому зачем быть гибкими, из за склочности в силу своего характера лишь малого процента пользователей?
Было бы элементарное большинство, безусловно.
Но его вообще нет..
При новой регистрации правила устраивали всех, в том числе и меня, пришедшего в апреле мае, и не нашего, который появился в августе и начал против меня вести свою какую то войну жалоб..
И сразу менять только ради этого?
[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 19:26]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 19:31
Цитата:
Хм..
То есть эти люди, когда то бывшие земляки пользовались провилами НГ и им это нравилось.
Теперь уехали и?
Что то изменилось, кроме их личной жизни?
Теперь надо в угоду тем, кто выехал, менять какие то правила?
Какие же конкретно?
На кого же НГ станет похожа, если будет менять правила каждый месяц, как конституцию?
И никого не волнует, что правила хотят менять для сведедения личных счетов..
[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 19:36]
alex_60:
что здесь на форуме много земляков, теперь россиян
что здесь на форуме много земляков, теперь россиян
Хм..
То есть эти люди, когда то бывшие земляки пользовались провилами НГ и им это нравилось.
Теперь уехали и?
Что то изменилось, кроме их личной жизни?
Теперь надо в угоду тем, кто выехал, менять какие то правила?
Какие же конкретно?
На кого же НГ станет похожа, если будет менять правила каждый месяц, как конституцию?
И никого не волнует, что правила хотят менять для сведедения личных счетов..
[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 19:36]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 836
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:01
Цитата:
Согласен, правила можно менять. Но принципы демократии здесь не работают. Потому что по этим принципам правила придется менять ежедневно. Мы обсудим в редакции, нужно ли внести изменения в правила. Но скорого решения обещать не могу. А пока традиционно прошу всех - выбирайте выражения. Хотя бы для того, чтобы не получить от оппонента зеркальный ответ.
Victor Yang:
Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
Согласен, правила можно менять. Но принципы демократии здесь не работают. Потому что по этим принципам правила придется менять ежедневно. Мы обсудим в редакции, нужно ли внести изменения в правила. Но скорого решения обещать не могу. А пока традиционно прошу всех - выбирайте выражения. Хотя бы для того, чтобы не получить от оппонента зеркальный ответ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11540
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:15
Цитата:
По принципам демократии если уже играть полностью по правилам если завтра кто-то откроет голосование по запрещению слов на форуме и админы это поддержат то по всей логике и по всей политике НГ которая яро старается придерживаться демократических догм (надеюсь) то послезавтра появится голосовалка о замене админов и модераторов и местная власть никак не сможет с этим голосованием не считаться раз уже будет прецедент))Цитата:
Это уже вообще не постижимо
Как это законы могут меняться? В угоду кому?
Цитата:
Вот это по нашему))
Victor Yang:
По принципам демократии, если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-15 пользователей, и вот уже трое из них обращались к Вам по этому вопросу, а если запустить голосовалку - будет и больше. Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
По принципам демократии, если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-15 пользователей, и вот уже трое из них обращались к Вам по этому вопросу, а если запустить голосовалку - будет и больше. Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
По принципам демократии если уже играть полностью по правилам если завтра кто-то откроет голосование по запрещению слов на форуме и админы это поддержат то по всей логике и по всей политике НГ которая яро старается придерживаться демократических догм (надеюсь) то послезавтра появится голосовалка о замене админов и модераторов и местная власть никак не сможет с этим голосованием не считаться раз уже будет прецедент))Цитата:
Тимур Гафуров:
Согласен, правила можно менять
Согласен, правила можно менять
Это уже вообще не постижимо
Как это законы могут меняться? В угоду кому?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но принципы демократии здесь не работают.
Но принципы демократии здесь не работают.
Вот это по нашему))
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