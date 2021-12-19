Отправлено: - 17:55

alex_60:

по мнению редакции.

alex_60:

а ветка эта да, называется Вопросы редакции. зачем писать в личку если есть эта специальная ветка.

alex_60:

писать в личку Тимуру Гафурову- бесполезно.

Цитата:Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.Цитата:Жалобы на модерацию и на других пользователей принимаются в личку. Для сообщений о нарушениях есть кнопка "!". Все остальные вопросы редакции и сообществу можно задавать в этой ветке.Цитата:Это ваше мнение. Имеете право думать как вам угодно. Вполне возможно, что так же думают те, кто жаловался на ваши комментарии, но желаемого результата не получил. Или авторы комментариев в ваш адрес, которые считают, что их несправедливо удалили.