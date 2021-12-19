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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:24
#3391
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Есть перечень нарушений, он определен в правилах

Понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14806
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:36
#3392
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писать в личку Тимуру Гафурову-
бесполезно.
проверено.
он всегда прав, все виноваты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14806
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:39
#3393
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а ветка эта да, называется Вопросы редакции. зачем писать в личку если есть эта специальная ветка.
нет, пишите в личку.зачем?
суть понятна, замылить вопрос в личке.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14806
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 16:48
#3394
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те же рашка, роисся,бункеркерный карлик, путлер были запрещены до даты х. кто в курсе, те поймут. теперь оказалось что это не оскорбление, это так, шютка.
и то что здесь на форуме много земляков, теперь россиян,
для редакции это шютка.
и на их неоднократные обращения редакция не реагирует.
это шютка теперь.
рашка, роисся, бункерный путлер.
ну про то что пишет абайка95 я вообще молчу. сплошная шютка.
по мнению редакции.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 17:34]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
836
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 17:55
#3395
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Цитата:
alex_60:
по мнению редакции.

Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.
Цитата:
alex_60:
а ветка эта да, называется Вопросы редакции. зачем писать в личку если есть эта специальная ветка.

Жалобы на модерацию и на других пользователей принимаются в личку. Для сообщений о нарушениях есть кнопка "!". Все остальные вопросы редакции и сообществу можно задавать в этой ветке.
Цитата:
alex_60:
писать в личку Тимуру Гафурову- бесполезно.

Это ваше мнение. Имеете право думать как вам угодно. Вполне возможно, что так же думают те, кто жаловался на ваши комментарии, но желаемого результата не получил. Или авторы комментариев в ваш адрес, которые считают, что их несправедливо удалили.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14663
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 19:15
#3396
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не оценивает по принципу "шутка или не шутка", Редакция оценивает по соответствию правилам сайта.

По принципам демократии, если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-15 пользователей, и вот уже трое из них обращались к Вам по этому вопросу, а если запустить голосовалку - будет и больше. Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 19:22
#3397
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Цитата:
Victor Yang:
если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-

Я же спрашивал и говорил о коллективном обращении, какие бы правила нас устроили.
Всем по барабану..
А трое человек это далеко не большинство, это процента три..
От всего коллектива региненых пользователей.
Если не меньше
А потому зачем быть гибкими, из за склочности в силу своего характера лишь малого процента пользователей?
Было бы элементарное большинство, безусловно.
Но его вообще нет..
При новой регистрации правила устраивали всех, в том числе и меня, пришедшего в апреле мае, и не нашего, который появился в августе и начал против меня вести свою какую то войну жалоб..
И сразу менять только ради этого?

[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 19:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 19:31
#3398
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Цитата:
alex_60:
что здесь на форуме много земляков, теперь россиян

Хм..
То есть эти люди, когда то бывшие земляки пользовались провилами НГ и им это нравилось.
Теперь уехали и?
Что то изменилось, кроме их личной жизни?
Теперь надо в угоду тем, кто выехал, менять какие то правила?
Какие же конкретно?
На кого же НГ станет похожа, если будет менять правила каждый месяц, как конституцию?
И никого не волнует, что правила хотят менять для сведедения личных счетов..

[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 19:36]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
836
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:01
#3399
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Цитата:
Victor Yang:
Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.

Согласен, правила можно менять. Но принципы демократии здесь не работают. Потому что по этим принципам правила придется менять ежедневно. Мы обсудим в редакции, нужно ли внести изменения в правила. Но скорого решения обещать не могу. А пока традиционно прошу всех - выбирайте выражения. Хотя бы для того, чтобы не получить от оппонента зеркальный ответ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11540
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 20:15
#3400
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Цитата:
Victor Yang:
По принципам демократии, если есть неоднократное обращение - почему бы не ввести правило? Тут 10-15 пользователей, и вот уже трое из них обращались к Вам по этому вопросу, а если запустить голосовалку - будет и больше. Правила должны быть гибкими в этом смысле и меняться в зависимости от ситуации.

По принципам демократии если уже играть полностью по правилам если завтра кто-то откроет голосование по запрещению слов на форуме и админы это поддержат то по всей логике и по всей политике НГ которая яро старается придерживаться демократических догм (надеюсь) то послезавтра появится голосовалка о замене админов и модераторов и местная власть никак не сможет с этим голосованием не считаться раз уже будет прецедент))Цитата:
Тимур Гафуров:
Согласен, правила можно менять

Это уже вообще не постижимо
Как это законы могут меняться? В угоду кому?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но принципы демократии здесь не работают.

Вот это по нашему))
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