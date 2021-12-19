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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 12:29
Нет, нудный - это канадский украинец.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 12:52
Цитата:
В геометрии нет понятия массы. Ну и это никак не противоречит тому что я сказал.
serg kost:
В геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.
В геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.
В геометрии нет понятия массы. Ну и это никак не противоречит тому что я сказал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:01
Цитата:
Тогда крупные яйца СО выгодней?
serg kost:
геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.
геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.
Тогда крупные яйца СО выгодней?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:19
Если по весу считать, то обычно выгоды в цене нет.
Поэтому нужно брать те, которые нравятся на вкус (если съедать вырёными, жареными или в виде салатов).
В разной выпечке мы разницы во вкусе не заметили.
[Исправлено: serg kost, 19.12.2021 - 15:20]
Поэтому нужно брать те, которые нравятся на вкус (если съедать вырёными, жареными или в виде салатов).
В разной выпечке мы разницы во вкусе не заметили.
[Исправлено: serg kost, 19.12.2021 - 15:20]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:22
Цитата:
Тебе че снова скучно стало? Давно никуда не посылали? Сам тут сколько страниц х...ней страдаешь, все обиженку из себя строишь.
Уже не ваш земляк:
Нет, нудный - это канадский украинец.
Нет, нудный - это канадский украинец.
Тебе че снова скучно стало? Давно никуда не посылали? Сам тут сколько страниц х...ней страдаешь, все обиженку из себя строишь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:28
Тараканий пастух вообще берега попутал, администрацию задолбал закидонами своими, 111-го задолбал. Самый настоящий нудяк #1 в мире по версии IMDB.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:31
Цитата:
категорию В покупай, высший сорт.
СО классом ниже.
или диетические,
категория Д, самые свежие.
ну если потянешь конечно.
[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 15:34]
111:
снова корзина.. Яйки СО..
снова корзина.. Яйки СО..
категорию В покупай, высший сорт.
СО классом ниже.
или диетические,
категория Д, самые свежие.
ну если потянешь конечно.
[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 15:34]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:31
Цитата:
Короче, чипа в вакцинах нет. А вот отдельно, - пожалуйста.
Шведская компания продемонстрировала новый подкожный имплантат для сертификатов вакцинации COVID-19, что означает возможность ввести подкожный микрочип с сертификатом вакцинации.
Имплант состоит из имплантата NFC (Near Field Communications), который содержит данные, которые можно получить с помощью считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.
Подкожный имплант NFC позволяет считывать данные с помощью смартфона. На нем может хранится не только информация о вакцинации, но и абонементы в спортзал, проездные документы и другое.
Услугой уже воспользовались более 6 тысяч жителей Швеции.
Имплант состоит из имплантата NFC (Near Field Communications), который содержит данные, которые можно получить с помощью считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.
Подкожный имплант NFC позволяет считывать данные с помощью смартфона. На нем может хранится не только информация о вакцинации, но и абонементы в спортзал, проездные документы и другое.
Услугой уже воспользовались более 6 тысяч жителей Швеции.
Короче, чипа в вакцинах нет. А вот отдельно, - пожалуйста.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:34
Цитата:
Страшный сон для верующих. Все ждут, когда начнут чипы делать на руку или чело. Все, время пришло, на колени
serg kost:
Короче, чипа в вакцинах нет. А вот отдельно, - пожалуйста.
Короче, чипа в вакцинах нет. А вот отдельно, - пожалуйста.
Страшный сон для верующих. Все ждут, когда начнут чипы делать на руку или чело. Все, время пришло, на колени
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:37
Цитата:
Все таки нет?
Допустим СО 500 десяток.
С2 300
Выгоднее ли покупать два десятка С2?
serg kost:
Если по весу считать, то обычно выгоды в цене нет.
Если по весу считать, то обычно выгоды в цене нет.
Все таки нет?
Допустим СО 500 десяток.
С2 300
Выгоднее ли покупать два десятка С2?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:41
Цитата:
Кажется у него победы по всем версиям..
maxsaf:
Тараканий пастух вообще берега попутал, администрацию задолбал закидонами своими, 111-го задолбал. Самый настоящий нудяк #1 в мире по версии IMDB.
Тараканий пастух вообще берега попутал, администрацию задолбал закидонами своими, 111-го задолбал. Самый настоящий нудяк #1 в мире по версии IMDB.
Кажется у него победы по всем версиям..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:42
Цитата:
Что то я их не вижу
alex_60:
категорию В покупай, высший сорт.
категорию В покупай, высший сорт.
Что то я их не вижу
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:48
Опять строчил всю ночь жалобы в Книге жалоб..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:02
Цитата:
что обижают опять?
111:
Опять строчил всю ночь
Опять строчил всю ночь
что обижают опять?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:07
Цитата:
а облакимате может в буфете.
сходи время будет.
я в советское время туда ходил
за книгами. там был книжный киоск на первом этаже слева, и можно что то иногда было ухватить интересное.
в принципе и через центральный вход не останавливали, но обычно я заходил с левого торца, там вход тоже был.
111:
Что то я их не вижу
Что то я их не вижу
а облакимате может в буфете.
сходи время будет.
я в советское время туда ходил
за книгами. там был книжный киоск на первом этаже слева, и можно что то иногда было ухватить интересное.
в принципе и через центральный вход не останавливали, но обычно я заходил с левого торца, там вход тоже был.
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