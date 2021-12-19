Отправлено: - 15:37

drakon:

Ты ещё - скажи, что моя жизнь - ошибка.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 15:38]

Цитата:ну я же не виноват что ты не знаешь. что это очень старинный напиток. и состав его не менялся веками.может тебе суррогат какой то подарили, но я тут ни при чем.