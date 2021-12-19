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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 12:29
#5071
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Нет, нудный - это канадский украинец.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 12:52
#5072
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Цитата:
serg kost:
В геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.

В геометрии нет понятия массы. Ну и это никак не противоречит тому что я сказал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:01
#5073
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Цитата:
serg kost:
геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.

Тогда крупные яйца СО выгодней?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:19
#5074
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Если по весу считать, то обычно выгоды в цене нет.
Поэтому нужно брать те, которые нравятся на вкус (если съедать вырёными, жареными или в виде салатов).
В разной выпечке мы разницы во вкусе не заметили.

[Исправлено: serg kost, 19.12.2021 - 15:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:22
#5075
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нет, нудный - это канадский украинец.

Тебе че снова скучно стало? Давно никуда не посылали? Сам тут сколько страниц х...ней страдаешь, все обиженку из себя строишь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:28
#5076
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Тараканий пастух вообще берега попутал, администрацию задолбал закидонами своими, 111-го задолбал. Самый настоящий нудяк #1 в мире по версии IMDB.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:31
#5077
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Цитата:
111:
снова корзина.. Яйки СО..


категорию В покупай, высший сорт.
СО классом ниже.
или диетические,
категория Д, самые свежие.
ну если потянешь конечно.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2021 - 15:34]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:31
#5078
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Цитата:
Шведская компания продемонстрировала новый подкожный имплантат для сертификатов вакцинации COVID-19, что означает возможность ввести подкожный микрочип с сертификатом вакцинации.
Имплант состоит из имплантата NFC (Near Field Communications), который содержит данные, которые можно получить с помощью считывающего устройства, такого как NFC-совместимый смартфон.
Подкожный имплант NFC позволяет считывать данные с помощью смартфона. На нем может хранится не только информация о вакцинации, но и абонементы в спортзал, проездные документы и другое.
Услугой уже воспользовались более 6 тысяч жителей Швеции.


Короче, чипа в вакцинах нет. :lol: А вот отдельно, - пожалуйста.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:34
#5079
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Цитата:
serg kost:
Короче, чипа в вакцинах нет. А вот отдельно, - пожалуйста.

Страшный сон для верующих. Все ждут, когда начнут чипы делать на руку или чело. Все, время пришло, на колени :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:37
#5080
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Цитата:
serg kost:
Если по весу считать, то обычно выгоды в цене нет.

Все таки нет?
Допустим СО 500 десяток.
С2 300
Выгоднее ли покупать два десятка С2?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:41
#5081
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Цитата:
maxsaf:
Тараканий пастух вообще берега попутал, администрацию задолбал закидонами своими, 111-го задолбал. Самый настоящий нудяк #1 в мире по версии IMDB.

Кажется у него победы по всем версиям..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:42
#5082
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Цитата:
alex_60:
категорию В покупай, высший сорт.

Что то я их не вижу
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 15:48
#5083
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Опять строчил всю ночь жалобы в Книге жалоб..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:02
#5084
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Цитата:
111:
Опять строчил всю ночь


что обижают опять?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 16:07
#5085
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Цитата:
111:
Что то я их не вижу


а облакимате может в буфете.
сходи время будет.
я в советское время туда ходил
за книгами. там был книжный киоск на первом этаже слева, и можно что то иногда было ухватить интересное.
в принципе и через центральный вход не останавливали, но обычно я заходил с левого торца, там вход тоже был.
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