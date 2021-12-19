Отправлено: - 12:52

serg kost:

В геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.

Цитата:В геометрии нет понятия массы. Ну и это никак не противоречит тому что я сказал.