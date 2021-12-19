Отправлено: - 13:28

Фильм о бывшем президенте республики лично у меня вызвал множество вопросов. Например, Елбасы говорит, что он не вмешивается в процесс руководства страной. Но когда Стоун резонно замечает, что Назарбаев сейчас фактически управляет национальной безопасностью, обороной и экономикой, то Нурсултану Абишевичу ничего не осталось, как согласиться с этим.